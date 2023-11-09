В ОП назвали 3 козирі РФ у війні проти України (відео)

Михайло Подоляк вважає, якби в України була авіація чи прифронтові системи ПРО і ППО, то в Росії не було б шансів втриматися на окупованих територіях.

Related video

Російська армія не здатна воювати, а у війні проти України використовує 3 "козирі". Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

На його думку сьогодні у РФ є 3 інструменти, якими вона домінантно користується:

ракетні удари по цивільному населенню;

атаки виключно в акваторії Чорного моря, зокрема, по цивільним суднам, щоб "показати що Росію треба боятися";

використання тактичної авіації на лінії фронту.

"Якби в нас була авіація чи прифронтові системи ПРО і ППО, то чи були б шанси в Росії сьогодні втриматись на окупованих територіях? Ось три козирі, якими досі користується Росія і які повністю продовжують "обнулювати" глобальний політичний простір", — сказав Михайло Подоляк

Як повідомив речник Повітряного командування Юрій Ігната, Україна отримає F-16 не раніше весни 2024 року.

Раніше повідомлялося, що в ЄС вигадали запасний план допомоги Україні, якщо Угорщина накладе вето. Угорщина, зі свого боку, звинуватила ЄС у намаганні шантажувати її.