В ОП назвали 3 козыря РФ в войне против Украины (видео)

Михаил Подоляк считает, если бы у Украины была авиация или прифронтовые системы ПРО и ПВО, то у России не было бы шансов удержаться на оккупированных территориях.

Related video

Российская армия не способна воевать, а в войне против Украины использует 3 "козыря". Об этом в интервью "24 каналу" рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его мнению, сегодня у РФ есть 3 инструмента, которыми она доминантно пользуется:

ракетные удары по гражданскому населению;

атаки исключительно в акватории Черного моря, в частности, по гражданским судам, чтобы "показать, что Россию надо бояться";

использование тактической авиации на линии фронта.

"Если бы у нас была авиация или прифронтовые системы ПРО и ПВО, то были бы шансы у России сегодня удержаться на оккупированных территориях? Вот три козыря, которыми до сих пор пользуется Россия и которые полностью продолжают "обнулять" глобальное политическое пространство", — сказал Михаил Подоляк

Как сообщил спикер Воздушного командования Юрий Игнат, Украина получит F-16 не раньше весны 2024 года.

Ранее сообщалось, что в ЕС придумали запасной план помощи Украине, если Венгрия наложит вето. Венгрия, со своей стороны, обвинила ЕС в попытке шантажировать ее.