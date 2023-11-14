Танки, РСЗВ і сотні росіян: у ЗСУ розповіли про втрати росіян на Таврійському напрямку

У командуванні зазначили, що втрати росіян за добу становили 504 людини. Також було знищено 20 одиниць техніки ЗС РФ.

Протягом останньої доби ЗСУ на Таврійському напрямку успішно ліквідували 504 військовослужбовців ЗС РФ. Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку у Facebook.

Протягом доби окупанти здійснили:

25 авіаційних ударів;

54 бойових зіткнення;

1124 артобстріли.

Також військові описали обстановку і на інших напрямках:

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Втрати ворога склали кілька сотень за добу. Терористи намагалися наступати на південь від Новокалинового, в районах Авдіївки, Північного та на схід від Первомайського — відбито 18 атак.

ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Втрати ворога склали кілька сотень за добу. Терористи намагалися наступати на південь від Новокалинового, в районах Авдіївки, Північного та на схід від Первомайського — відбито 18 атак. На Мар'їнському напрямку росіяни, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки — відбито 24 атаки окупантів.

росіяни, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки — відбито 24 атаки окупантів. На Шахтарському напрямку росіяни вели штурмові дії південніше Золотої Ниви, успіху не мали.

росіяни вели штурмові дії південніше Золотої Ниви, успіху не мали. На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили 4 атаки загарбників у районі населеного пункту Работине Запорізької області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту", — пише пресслужба.

Підрозділи ракетних військ і артилерії успішно виконали 1130 вогневих завдань. У результаті ефективних дій, противник зазнав втрат у кількості 504 осіб. Зокрема, було знищено 20 одиниць техніки російських військ, включно з:

4 танки;

3 артилерійські системи;

1 РСЗВ;

6 БпЛА;

4 автомобілі.

"Також знищено склад боєприпасів загарбників", — додає прес-служба.

Нагадаємо, що в окупованому Криму було атаковано зенітно-ракетний підрозділ ЗС РФ. Унаслідок нічної атаки 30 жовтня поранення дістали 17 російських військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ з підрозділу "Самосуд" знищили танк "Прорив" ЗС РФ. Оператори дронів не дали йому навіть зробити постріл.