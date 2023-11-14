"Не бачимо бажання": Столтенберг сумнівається, що Путін хоче розпочати мирні переговори
Генеральний секретар НАТО вважає, що Альянс має більше допомагати Україні, бо ситуація на полі бою важка. Потрібно переконати Путіна, що він не переможе у війні. Єдиний спосіб досягти цього – посилити військову допомогу Україні.
Єдиний шлях досягти миру в Україні – це надавати Києву військову допомогу, зміцнюючи його можливості. Партнери мають більше допомагати Україні, скільки ситуація на полі бою залишається важкою. Таку думку висловив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед участю в засіданні Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин на рівні міністрів оборони у Брюсселі, повідомляє "Укрінформ".
"Поки що ми не бачимо бажання президента РФ Путіна вести переговори про прийнятне для України рішення. Тому єдиний спосіб досягти цього – переконати Путіна, що він не переможе на полі бою, і єдиний спосіб досягти цього – посилити військову спроможність України шляхом надання їй підтримки", — заявив генсек НАТО.
Єнс Столтенберг наголосив, що саме Україна має вирішувати, які умови для переговорів є прийнятними, а відповідальність союзників по НАТО – допомогти Києву захистити себе. Він переконаний, що ймовірність прийнятного переговорного результату про мир зростатиме в міру того, як країни-члени НАТО збільшуватимуть допомогу Україні.
Столтенберг заявив, що ніхто не може сказати, як і коли завершиться ця війна. Але він розраховує, що під час зустрічі буде розглянута ситуація в Україні.
"Я очікую, що під час зустрічі ми розглянемо ситуацію в Україні, де тривають інтенсивні бої. Ситуація на полі бою є важкою, і це робить навіть більш важливим продовження та нарощення нашої підтримки для України. Ми не можемо дозволити президента Путіну перемогти. Україна має зберегтися як суверенна незалежна держава в Європі, і це в наших інтересах – підтримати Україну", – наголосив Столтенберг.
Крім того, 12 листопада президент Латвії закликав надати Україні більше зброї. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що ЄС і НАТО необхідно готуватися до тривалої війни в Україні. Західні країни зобов'язані відреагувати на заклик президента Володимира Зеленського про надання більшої кількості зброї Україні.