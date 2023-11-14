"Я не обіцяв": ЄС не досягне мети в 1 мільйон снарядів для України, – Пісторіус

За словами міністра оборони Німеччини, деякі голоси в ЄС закликали бути обережними, ставлячи амбітні цілі щодо військової допомоги Україні.

Європейський Союз не встигне поставити Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі 14 листопада, пише Reuters.

Борис Пісторіус заявив, що мета постачання Україні мільйона боєприпасів протягом 12 місяців була поставлена у зв'язку з гострою та постійною потребою України у 155-міліметрових артилерійських снарядах. При цьому міністр засумнівався у реалістичності цього завдання.

"Я не обіцяв 1 мільйон снарядів, і це було зроблено спеціально. Правильніше було б запитати, чи був 1 мільйон взагалі реальною метою", — пояснив Пісторіус.

Глава Міноборони Німеччини зазначив, що деякі голоси попереджали, що з подібними обіцянками потрібно бути обережними, оскільки кошти на згадану кількість боєприпасів є, але потрібне також відповідне виробництво. За словами міністра, ці побоювання підтвердились.

"Можна з упевненістю припустити, що до 1 мільйона снарядів справа не дійде", — сказав глава оборонного відомства.

Як зазначають журналісти, деякі офіційні особи стверджували, що постановка амбітної мети була виправдана, оскільки спонукала країни розміщувати замовлення, а компанії інвестувати в нарощування виробничих потужностей.

Комісар ЄС із промисловості Тьєррі Бретон зазначив, що збройові компанії домагаються прогресу у збільшенні обсягів виробництва. За його оцінками, завдання щодо нарощування європейського виробництва 155-міліметрових снарядів до 1 мільйона одиниць на рік буде виконано.

Нагадаємо, 9 травня президент України Володимир Зеленський повідомив на брифінгу в Києві з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, що країни ЄС готові виділити нову військову допомогу ЗСУ — мільйон боєприпасів до артилерії.

Пізніше, 30 серпня, міністр оборони Естонії Ханно Певкура заявив, що програма ЄС із передачі Силам оборони України артилерійських снарядів просувається повільно. За його словами, із обіцяного мільйона українські військові отримали лише 226 тисяч.