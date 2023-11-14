Мамі ампутували ногу: в МВА повідомили деталі обстрілу цивільного авто в Херсоні

Дитина була ушпиталена із забоєм легенів, нирок та черепно-мозковою травмою. Її мамі медики ампутували ногу.

У лікарні Херсона перебуває 2-місячна дівчинка, яка разом із мамою та дідусем потрапили під ворожий обстріл. Життю дитини загроз наразі немає. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Життю двомісячної дівчинки, яка учора разом з мамою та дідусем потрапила під ворожий обстріл, наразі нічого не загрожує. Дитина була ушпиталена із забоєм легенів, нирок та черепно-мозковою травмою. Мамі ампутували одну ногу, другу лікарям вдалося врятувати. Стан жінки оцінюється як стабільно тяжкий, але є позитивна динаміка", — повідомив очільник МВА.

Він додав, що внаслідок влучання ворожого снаряду в авто загинув 64-річний чоловік — дідусь немовляти.

"За загиблих і поранених передбачені грошові виплати з міського бюджету. У випадку смерті родина отримує 50 тисяч гривень. Мама дівчинки отримає 20 тисяч, на дівчинку – 30 тисяч гривень", — розповів Роман Мрочко.

Нагадаємо, що 13 листопада очільник Херсонської МВА повідомив, що ЗС РФ з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по передмістю Херсона і влучили в автомобіль на в'їзді до населеного пункту, після чого він загорівся. Травми отримала жінка 36-річна жінка і 2-місячна дівчинка. У дитини діагностували мінно-вибухове непроникаюче поранення голови. Стан середньої тяжкості. Після гасіння пожежі в автівці виявлене тіло 64-річного чоловіка.

Нагадаємо, що в Херсоні жінку з дідусем не пустили до укриття під час обстрілів. Місцевих жителів відмовилися пускати в укриття представники однієї з енергетичних компаній, пославшись на те, що приміщення — лише для працівників або відвідувачів закладу.

Раніше повідомлялося, що станом на вечір 13 листопада було відомо про 17 постраждалих під час обсрілів ЗС РФ Херсона.