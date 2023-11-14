"Ворог мститься вільному Херсону": Зеленський заявив про підкріплення ППО та РЕБ міста

Президент повідомив подробиці й щодо ефективної роботи "зернового коридора". Нині Україна долає позначку в 4 мільйони тонн вантажів і зберігає позитивну динаміку.

Оборона Херсона отримала додаткові спроможності для захисту міста. Подробиці у Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що російські загарбники обстрілюють центр міста без жодної військової необхідності. На засіданні Ставки ухвалили рішення суттєво підкріпити тамтешні оборонні спроможності в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО.

"Ворог й надалі мститися вільному Херсону", – заявив керівник держави.

МВС також доповіло Зеленському стосовно ліквідації наслідків нічних обстрілів. Також військові постійно аналізують зміни ворожих тактик застосування БПЛА і вносять корективи в роботу української ППО.

Наразі, зі слів президента, працює "зерновий коридор". Нині Україна долає позначку в 4 мільйони тонн вантажів і зберігає позитивну динаміку.

Військові доповіли керівнику держави й стосовно збільшення кількості ворожих штурмів в районі Купʼянська та Авдіївки. Зеленський подякував воїнам, які тримають позиції та не припиняють наступальні операції.

Обстріли Херсона

Російські окупанти 13 листопада застосували артилерію та влучили у транспортний засіб, в якому перебували 36-річна жінка, двомісячне немовля та 64-річний чоловік. Родина поверталася з медогляду.

Зеленський 10 листопада анонсував посилення захисту Херсона додатковими системами ППО. Захисники міста також отримають, засоби контрбатарейної боротьби, системи РЕБ та розвідки, що дозволить протидіяти атакам російських військ.

Обстріли правого берега Дніпра Херсонської області російські окупанти здійснюють фактично з усієї зброї, яку можуть застосувати. ЗСУ й надалі вибивають загарбників на лівому березі.

Нагадаємо, 14 листопада в ЗСУ пояснили, чому росіяни "анулювали" власну заяву щодо відступу. Загарбники, як зазначають у командуванні, не отримали тієї реакції Сил оборони, на яку сподівалися, тож анулювали свою новину про перегрупування військ у Херсонській області.