Фінансування Росгвардії: екснардепу Царьову оголосили нову підозру, — Офіс генпрокурора

Слідчі встановили факти грошових переказів за охорону належних йому музею-садиби та санаторію у місті Ялта. Це доводить, що підозрюваний фактично фінансує війська РФ в тимчасово окупованому Криму.

Правоохоронці повідомили про нову підозру колишньому народному депутату України V–VII скликань від забороненої нині "Партії регіонів", який виїхав до Російської Федерації у 2014 році, а на території анексованого Криму фінансував Росгвардію. Про це 14 листопада повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

В офіційному повідомленні не вказано ім'я ексдепутата, але по фото можна зрозуміти, що це Олег Царьов.

Фото: Офіс генпрокурора

"Наразі слідство здобуло докази фінансування підозрюваним збройних формувань окупаційної влади на території АР Крим. Екснардеп мав там нерухомість та низку підприємств. Після анексії півострова зареєстрував їх за російським законодавством та найняв військових росгвардії для забезпечення охоронних заходів", — йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили факти грошових переказів за охорону належних йому музею-садиби та санаторію у місті Ялта. Це доводить, що підозрюваний Царьов фактично фінансує війська РФ в тимчасово окупованому Криму, додали в ОГП.

Підозрюваному інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму близько опівночі 27 жовтня на території санаторію Кірова, де розташоване житло Царьова, було скоєно напад на екснардепа-втікача Олега Царьова.