"Дуже вітаю": міністр оборони Нідерландів висловилася щодо вступу України до НАТО частинами

На думку глави нідерландського оборонного відомства Кайси Оллонгрен, ініціатива про членство України в Альянсі без окупованих територій є "творчою ідеєю".

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен прокоментувала пропозицію колишнього глави НАТО Андерса Фог Расмуссена щодо часткового вступу України до Північноатлантичного Альянсу. Про це пише нідерландський портал Brabants Dagblad 14 листопада.

Після прибуття на зустріч міністрів оборони країн Євросоюзу в Брюсселі Кайса Оллонгрен заявила, що "вітає" ініціативу, озвучену ексгенсеком оборонного союзу.

"Це новий спосіб мислення. Я дуже вітаю такого роду творчі ідеї. Подивимося", — сказала міністр.

У розмові з журналістами глава оборонного відомства зазначила, що Україна зрештою приєднається до НАТО. Вона також нагадала, що Києву потрібні стабільні поставки необхідних боєприпасів.

"Україна залежить від тих обіцянок, які ми даємо і які ми насправді виконуємо", — наголосила Оллонгрен.

Частковий вступ України до НАТО: що відомо

Нагадаємо, 11 листопада колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув пропозицію про вступ України до Північноатлантичного альянсу, але без тимчасово окупованих Росією територій.

Расмуссен вважає, що "план часткового членства" не символізуватиме заморожування конфлікту, а продемонструє Кремлю, що він не може перешкоджати вступу України до Альянсу, а також звільнить українські сили для відправки на лінію фронту

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ініціативу Расмуссена, заявивши, що "прості рішення" щодо війни в Україні зрештою обходяться дорого. На думку радника, розмови про таку можливість провокують Росію на подальшу ескалацію.