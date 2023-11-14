Мобілізація в Україні: у яких випадках можна не прийти до військкомату за повісткою

Згідно із законодавством, існує перелік поважних причин, коли за нез'явлення до військкомату не передбачена відповідальність.

В Україні наразі проводять загальну мобілізацію і введено воєнний стан у відповідь на вторгнення Російської Федерації. Законопроєкт про продовження терміну воєнного стану було продовжено до 14 лютого 2024 року, його підтримав президент Володимир Зеленський.

Наразі особи, які підлягають призову і перебувають у віковому діапазоні від 18 до 60 років, отримують повідомлення про мобілізацію. Іноді виникають ситуації, коли одержувач повідомлення не в змозі з'явитися до територіального центру комплектування (ТЦК).

Перелік поважних причин, коли за неявку до військкомату не передбачена відповідальність, приписаний у постанові Кабміну №673.

Поважними підставами для неможливості прибуття військовозобов'язаного або резервіста до встановленого пункту та у зазначений строк для призову на збори, які затверджені керівництвом відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (Центрального управління або регіонального органу СБУ, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки), вважаються:

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка), що сталася пізніше ніж за сім діб до дати початку зборів;

хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом із військовозобов'язаним або резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

здійснення щодо військовозобов'язаного або резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення чи кримінального покарання, що унеможливлює його прибуття;

потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, що виникла під час призову на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;

складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.

Нагадаємо, що військовозобов'язаний порушить закон, якщо його двічі притягнуть до адмінвідповідальності за ст. 210-1 КУпАП.

Раніше повідомлялося, що адвокат Ростислав Кравець заявив, що представники ТЦК і СП не можуть зупиняти автомобілі українців і не мають права вимагати від громадян надати документи для перевірки.