Мобілізація в Україні: у Раді запропонували дати відстрочку волонтерам

За словами народного депутата Георгія Мазурашу, законопроєкт спрямований на сприяння волонтерській діяльності та заснований на зверненнях виборців.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу запропонував звільнити від військової служби військовозобов'язаних українців, які офіційно займаються волонтерською діяльністю. Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" з метою сприяння волонтерській діяльності" зареєстровано на сайті Верховної Ради.

За словами автора законопроєкту, ініціатива вмотивована зверненнями виборців, які беруть участь у волонтерському русі, з проханням внести зміни до законодавства і дати відстрочку від мобілізації волонтерам.

У тексті законопроєкту пропонується звільнити від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період громадян України призовного віку за дотримання таких умов:

офіційне працевлаштування не менше ніж на 0,75 ставки;

відсутність податкових заборгованостей (для підприємців);

офіційна волонтерська діяльність.

Заняття волонтерською діяльністю має підтверджуватися:

даними в Реєстрі волонтерів;

посвідченням волонтера затвердженого зразка;

підтверджувальними документами про здійснення волонтерської діяльності в поточному або попередньому місяці.

У вівторок, 14 листопада, проєкт закону розглянуто Комітетом Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки і передано для ознайомлення депутатам.

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