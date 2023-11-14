Мобілізація в Україні: чи можуть представники ТЦК заходити в квартиру, щоб вручити повістку

Правозахисник наголосив, що перш ніж зайти до приватного помешкання військовозобов'язаного, співробітники ТЦК та СП зобовʼязані надати відповідні офіційні документи, що свідчать про їхній статус.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року, під час якої співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вручають повістки чоловікам призовного віку. В коментарі для Фокусу адвокат Руслан Ткаченко розповів, чи можуть співробітники ТЦК та СП заходити у квартиру або ж приватний будинок.

За словами правозахисника, законом не регулюється, в яких місцях можуть вручати повістки уповноважені особи. Тож, для вручення відповідного документу чоловікам, співробітники ТЦК мають право заходити на приватні території та безпосередньо до місця проживання: будинок або в квартиру військовозобов'язаного. Однак існують певні нюанси.

Вручення повістки на приватній території

Ткаченко пояснив, які аспекти важливі для уваги та що слід знати при отриманні повістки вдома. За його словами, уповноважений представник не має права проникати в будинок без згоди людей, які там проживають.

Окрім того, співробітники ТЦК та СП, котрі прийшли до приватного помешкання військовозобов'язаного, мають надати відповідні офіційні документи, що свідчать про їхній статус.

Якщо працівники ТЦК з поліцією мають всі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження, то за законом України вони мають повне право зайти на приватну територію та вручити повістку

Адвокат наголошує, якщо у працівників ТЦК та поліції є всі необхідні офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження, згідно з українським законодавством, вони мають повне право відвідати приватну територію та вручити повістку.

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