Без батька, але з холодильником: окупанти знайшли спосіб "радувати" мешканців ТОТ (відео)

В одній родині без батька залишились троє дітей, в іншій — п’ятеро. Обидві вдови отримали "цінний подарунок" від окупантів — холодильник, який нібито мав їх змусити "частіше усміхатись".

Мешканці тимчасово окупованих територій України, чиї рідні загинули на війні в складі загарбницьких військ, отримують "подарунки" від влади. Відповідним сюжетом з місцевого телебачення поділились партизани з групи "Маріуполь.Спротив".

"Відправ чоловіка вмерти за окупантів — і отримай холодильник. В Росії за дохлого "годувальника" Lada дають, а на тимчасово окупованих територіях — лише морозилку", — зазначили представники підпілля.

У сюжеті йдеться, що чоловік, за життя якого російські окупанти подарували вдові холодильник, воював проти України з 2014 року. Троє дітей після його загибелі залишились без батька.

"Дякую велике, правда, від усієї душі, від усього серця", — каже жінка.

Потім інший холодильник дарують ще одній родині, яка залишилась без "годувальника". На руках у вдови залишилось п‘ятеро дітей.

"Сім‘ї загиблих важко переживають гіркоту непоправної втрати. Подібні візити змушують їх частіше усміхатись", — наголошує закадровий голос.

Нагадаємо, у Росії обличчям загиблого в Україні окупанта накрили гору сміття. Таким чином пам’ять про уродженця дагестанського села Хазар Абакара Рамазанова "ушанували" пензенські будівельники.

У російському столичному виші створили нову магістерську програму, за якою мали готувати бійців "інформаційних спецсил". Проте, як виявилось, за таку роботу нині у РФ замало платять, тож обурені студенти були змушені звернутись до президента Володимира Путіна.