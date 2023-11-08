Накрили "обличчям" купу сміття: у РФ курйозно вшанували пам'ять загиблого окупанта (фото)

На опублікованих кадрах можна побачити, що Абакара Рамазанова спочатку зробили героєм і розмістили його портрет на бігбордах. Трохи пізніше цей плакат застосовувався для інших цілей.

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У російському місті Пенза обличчям убитого в Україні окупанти накрили гору піску і сміття на будівництві. Відповідні фотографії опублікував журналіст Юрій Бутусов у своєму Telegram-каналі 8 листопада.

Йдеться про уродженця дагестанського села Хазар. Старшина розвідувальної роти Абакар Рамазанов брав участь у бойових діях на території України і був убитий.

У Росії стався курйоз із портретом загиблого окупанта Фото: Telegram

Після цього на батьківщині представника ЗС РФ почали розміщувати плакати з його обличчям, що в результаті призвело до курйозної ситуації.

"Упав обличчям у землю в Україні, посмертно отримав бігборд і впав ще раз, але вже обличчям у пісок у себе на батьківщині. Так пам'ять про солдата вшанували в Пензі місцеві будівельники, накривши Абакаром купу сміття. Типовий кінець типових "героїв", — ідеться в повідомленні.

У Росії стався курйоз із портретом загиблого окупанта Фото: Telegram У Росії стався курйоз із портретом загиблого окупанта Фото: Telegram

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Помер Абакар Рамазанов ще в липні цього року. Місцева влада заявила, що готова надати необхідну допомогу та підтримку близьким російського окупанта. На якому напрямку він перебував у момент смерті — невідомо.

Нагадаємо, 7 листопада повідомлялося, що в Україні ліквідували екскомандира артилерійського полку ЗС РФ. Олексій Коблов неодноразово був нагороджений російським Міноборони. 1 листопада він помер на одному з напрямків фронту в Україні.

4 листопада повідомлялося, що ЗСУ ліквідували командира козачого батальйону "Терек". Справжнє ім'я "Кедра" — Володимир Попов. Деякі джерела повідомляють, що він був полковником поліції у відставці.