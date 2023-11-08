Накрили "обличчям" купу сміття: у РФ курйозно вшанували пам'ять загиблого окупанта (фото)
На опублікованих кадрах можна побачити, що Абакара Рамазанова спочатку зробили героєм і розмістили його портрет на бігбордах. Трохи пізніше цей плакат застосовувався для інших цілей.
У російському місті Пенза обличчям убитого в Україні окупанти накрили гору піску і сміття на будівництві. Відповідні фотографії опублікував журналіст Юрій Бутусов у своєму Telegram-каналі 8 листопада.
Йдеться про уродженця дагестанського села Хазар. Старшина розвідувальної роти Абакар Рамазанов брав участь у бойових діях на території України і був убитий.
Після цього на батьківщині представника ЗС РФ почали розміщувати плакати з його обличчям, що в результаті призвело до курйозної ситуації.
"Упав обличчям у землю в Україні, посмертно отримав бігборд і впав ще раз, але вже обличчям у пісок у себе на батьківщині. Так пам'ять про солдата вшанували в Пензі місцеві будівельники, накривши Абакаром купу сміття. Типовий кінець типових "героїв", — ідеться в повідомленні.
Помер Абакар Рамазанов ще в липні цього року. Місцева влада заявила, що готова надати необхідну допомогу та підтримку близьким російського окупанта. На якому напрямку він перебував у момент смерті — невідомо.
Нагадаємо, 7 листопада повідомлялося, що в Україні ліквідували екскомандира артилерійського полку ЗС РФ. Олексій Коблов неодноразово був нагороджений російським Міноборони. 1 листопада він помер на одному з напрямків фронту в Україні.
4 листопада повідомлялося, що ЗСУ ліквідували командира козачого батальйону "Терек". Справжнє ім'я "Кедра" — Володимир Попов. Деякі джерела повідомляють, що він був полковником поліції у відставці.