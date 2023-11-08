Накрыли "лицом" кучу мусора: в РФ курьезно почтили память погибшего оккупанта (фото)
На опубликованных кадрах можно увидеть, что Абакара Рамазанова сначала возвысили до героя и разместили его портрет на бигбордах. Чуть позже этот плакат применялся для других целей.
В российском городе Пенза лицом убитого в Украине оккупанты накрыли гору песка и мусора на стройке. Соответствующие фотографии опубликовал журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале 8 ноября.
Речь идет про уроженца дагестанского села Хазар. Старшина разведывательной роты Абакар Рамазанов участвовал в боевых действиях на территории Украины и был убит.
После этого на родине представителя ВС РФ начали размещать плакаты с его лицом, что в результате привело к курьезной ситуации.
"Пал лицом в землю в Украине, посмертно получил бигборд и пал еще раз, но уже лицом в песок у себя на родине. Так память о солдате почтили в Пензе местные строители, накрыв Абакаром кучу мусора. Типичный конец типичных "героев", — говорится в сообщении.
Скончался Абакар Рамазанов еще в июле этого года. Местные власти заявили, что готовы оказать необходимую помощь и поддержку близким российского оккупанты. На каком направлении он находился в момент смерти — неизвестно.
Напомним, 7 ноября сообщалось, что в Украине ликвидировали экс-командира артиллерийского полка ВС РФ. Алексей Коблов неоднократно был награжден российским Минобороны. 1 ноября он скончался на одном из направлений фронта в Украине.
4 ноября сообщалось, что ВСУ ликвидировали командира казачьего батальона "Терек". Настоящее имя "Кедра" – Владимир Попов. Некоторые источники сообщают, что он был полковником полиции в отставке.