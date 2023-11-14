"Збільшили кількість, а не якість": у ЗСУ розповіли про бої на Авдіївському напрямку (відео)

Полковник Олександр Штупун зауважив, що до штурмів ЗС РФ продовжують залучати осіб "з-поміж кримінальних злочинців", а також росіян, які ніколи раніше не брали участі у бойових діях.

Російські окупанти останніми днями збільшили кількість атак поблизу Авдіївки. Окрім того, ворог активно застосовує керовані авіаційні бомби на Донеччині. Про це заявив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

"Ворог збільшив кількість, а не якість саме бойових зіткнень. Найбільше фіксувалося минулої доби з півдня Авдіївки", — зазначив Штупун.

Також протягом трьох діб, за словами полковника, окупанти активно застосовують на Донеччині та зокрема по Авдіївці керовані авіаційні бомби з літаків Су-35.

"Тільки вчора російські терористи скинули близько 30 авіабомб", — наголосив він.

РФ продовжує наступ біля Авдіївки

На Авдіївському напрямку за добу українські воїни відбили 18 спроб ЗС РФ йти вперед, зокрема, південніше Новокалинового та у районах Авдіївки, Сєверного і східніше Первомайського.

"Відзначається продовження залучення до штурмів осіб з-поміж кримінальних злочинців, а також громадян РФ, які ніколи раніше не брали участі у бойових діях", — зазначив Штупун.

За його словами, такі дії Російської Федерації призводять до дезорієнтації деяких підрозділів окупантів. Крім того, фіксується потрапляння таких дезорієнтованих росіян у полон.

"Особовий склад, який окупанти привозять, розміщують у будинках місцевих жителів, прикриваючись живим щитом", — сказав полковник.

Бої за Авдіївку: деталі

Нагадаємо, 8 листопада військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що командування Збройних сил Російської Федерації продовжить кидати людей на штурми Авдіївки доти, доки місто не буде повністю захоплене. Це напрямок, де противник має найбільше шансів здобути хоч якусь перемогу.

2 листопада повідомлялося, що аналітики окреслили ключові аспекти оборони Авдіївки. Запеклі бої та спроби ЗС РФ, незважаючи на великі втрати, оточити українські сили в районі Авдіївки, свідчать про важливість цієї ділянки фронту для російського командування. На думку експертів, Авдіївка — це ворота в Донецьк і важливий оперативний і політичний пункт.

Раніше український військовий експерт Петро Черник також висловив думку щодо ситуації в Авдіївці. За його словами, цей населений пункт необхідний противнику для реалізації надважливого стратегічного завдання в політичному контексті, оскільки окупанти хочуть виконати програму "мінімум" і вийти на кордони Луганської та Донецької областей.