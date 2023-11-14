В обмін на паузу: Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди щодо звільнення заручників, — CNN

За словами американського президента Джо Байдена, переговори йдуть важко, проте ймовірно сторонам вдалося знайти спільну мову. Анонімний чиновник припустив, що це відбудеться найближчими днями або тижнями.

Угода між бойовиками ХАМАС та Ізраїлем щодо звільнення заручників може відбутися найближчим часом. Сторони практично дійшли згоди. Про це заявив президент США, передає CNN 14 листопада.

За його словами, заручники, яких утримує ХАМАС у секторі Газа, незабаром зможуть опинитися на волі. Переговори йдуть важко, проте є ознаки того, що спільну мову знайдено.

"Я щодня спілкуюся з людьми, залученими до процесу. Я вірю, що це станеться. Але я не хочу вдаватися в подробиці", — заявив Байден у спілкуванні з пресою.

Також анонімний американський чиновник у коментарі журналістам розповів, що угода може відбутися завдяки одній важливій умові. Після звільнення утримуваних ХАМАС громадян буде багатоденна пауза в бойових діях на території сектору Газа. Триватиме вона до п'яти днів, проте деталі ще продовжують уточнювати.

Цей пункт договору, як і інші, ще обговорюються. Загалом спілкування можна назвати нестабільним, адже воно може в будь-який момент зірватися.

"Усе ближче, але ще не все", — ідеться в повідомленні.

У матеріалі також згадали слова одного з європейських дипломатів, який напередодні висловив оптимізм з приводу того, що заручники можуть опинитися на волі в найближчі дні або тижні.

Нагадаємо, 13 листопада повідомлялося, що ХАМАС готувався до "другого етапу" нападу на територію Ізраїлю. За інформацією американських журналістів, є прямі докази того, що бойовики не збиралися зупинятися і хотіли вдруге з жовтня атакувати Ізраїль. Необхідно їм це для того, щоб розпалити війну на Західному березі річки Йордан і за межами.