"Складно пояснити, що багато хто загинув": Путін не наважується оголошувати мобілізацію, — аналітик

За словами Шона Белла, перш ніж мобілізувати більше людей, очільнику Кремля потрібно пояснити, що трапилося з тими, кого залучили до російської армії раніше.

Росія зазнає значних втрат військового складу, однак через низку причин Володимир Путін не наважується оголосити загальну мобілізацію і залучити більше жителів РФ до армії. Так вважає британський військовий аналітик Шон Белл, повідомляє Sky News.

"Їм вкрай необхідно мобілізувати більше людей із загального населення", — заявив Белл.

Однією з причин, через які Путін поки що не оголошує мобілізацію, є необхідність провести загальні президентські вибори навесні наступного року.

"Якщо вам потрібно мобілізувати більше людей, ви маєте пояснити, що сталося з хлопцями, яких уже мобілізували", — заявив аналітик.

За його словами, важко пояснити, що багатьох із них уже немає в живих.

"У РФ не зовсім усе демократично, але Путін усе ж не хоче спровокувати проти себе нове повстання", — додав Белл.

Нещодавно президент РФ схвалив нові обмеження щодо висвітлення у ЗМІ президентських виборів.

Поправки передбачають, що тільки журналістам із зареєстрованих ЗМІ дозволяється висвітлювати засідання виборчих комісій. Фрілансерам і незалежним журналістам заборонять це робити.

Висвітлення діяльності комісії на військових базах або територіях, що перебувають під військовим управлінням, також заборонено.

Нагадаємо, що, за словами директора мережі нових геополітичних досліджень Михайла Самуся, на Путіна очікує крах, і Трамп не говоритиме з ним на рівних після деокупації Криму. Для цього ЗСУ потрібні F-16.

Також повідомлялося, що в Херсонській ОВА розповіли про стан двомісячного немовляти після обстрілу цивільного авто в Херсоні.