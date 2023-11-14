Вже восьмий за місяць: ЗСУ збили російський літак Су-25 під Авдіївкою (карта)

Сили оборони "приземлили" чергову ворожу "пташку" вартістю 11 мільйонів доларів. Успішна кампанія України з ліквідації російських Су-25 триває з початку активізації ЗС РФ на Авдіївському напрямі.

Українські військові збили черговий ворожий літак Су-25 в районі Авдіївки у Донецькій області. Про це з посиланням на коментар речника Таврійського напряму Олександра Штупуна повідомили 14 листопада у "РБК-Україна".

Він розповів, що бійцям вдалося знищити ще один російський штурмовик Су-25. Якою зброєю був уражений літак ЗС РФ, наразі невідомо.

Авдіївка на мапі бойових дій Фото: Deep State

Речник наголосив, що йдеться вже про восьмий знищений Су-25 на Авдіївському напрямі. Російські літаки один за одним "знешкоджували" з 10 жовтня.

"Саме тоді РФ розпочала активні бойові дії та наступ на цьому напрямку", — підкреслили у ЗМІ.

Штурмовик Су-25: що про нього відомо

Су-25 — радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак.

Фото літака Су-25 Фото: РБК

Його технічні характеристики:

екіпаж — 2 особи;

довжина — 15,36 метра;

розмах крила — 14,36 метра;

висота — 5,2 метра;

площа крила — 30,1 метра².

Вартість Су-25 сягає 11 мільйонів доларів.

ЗСУ збивають ворожі Су-25: що вже відомо

У жовтні Сили оборони протягом одного тижня "приземлили" чотири російські штурмовики Су-25. Усі вони діяли на Таврійському напрямі.

Згодом речник Олександр Шпутун заявив, що був знищений п’ятий літак. Він підкреслив, що усі повітряні цілі були ліквідовані продовж дев’яти днів.

Вже наприкінці жовтня стало відомо, що захисникам України вдалося збити шостий штурмовик Су-25. Літак "знешкодили" за допомогою ПЗРК бійці прикордонного підрозділу.

Сьомий Су-25 ліквідували ЗСУ. Про успішне ураження цілі інформував командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський 2 листопада.