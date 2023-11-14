"Швидше і масштабніше, ніж у Бахмуті": Зеленський розповів про ситуацію в Авдіївці (відео)

Президент зазначив, що російські окупаційні сили проводять інтенсивні штурми в Донецькій області, а також на південних ділянках фронту.

Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення до українців, розповівши про події на фронті. Окрему увагу президент приділив ситуації на східному напрямку і, зокрема, в Авдіївці Донецької області. Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі президента 14 листопада.

Глава держави наголосив, що російська сторона швидше і масштабніше втрачає свою техніку та особовий склад під Авдіївкою, ніж під Бахмутом.

"Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання саме там, заслуговує на надзвичайну нашу вдячність. Справжні герої!" — сказав Зеленський.

Він наголосив на складності ситуації на передовій, підкресливши, що проведений ним селектор стосувався саме цієї проблеми, включно з доповідями розвідки, головкому ЗСУ, СБУ та міністра оборони.

Зеленський підкреслив інтенсивність російських штурмів на Донеччині, особливо на важливих напрямках під Авдіївкою, Куп'янськом, Бахмутом, а також на південних ділянках фронту.

"Дуже інтенсивні російські штурми, і особливо — на Донеччині", — сказав він.

Президент наголосив, щобільше російських сил буде знищено під Авдіївкою, то гіршою для ворога буде загальна ситуація і перебіг війни.

Нагадаємо, 14 листопада Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації, заявив, що знищена кількість техніки російських окупантів у боях за Авдіївку вже може перевищувати їхні втрати й в Вугледарі, й в Бахмуті.

Нагадаємо також, 14 листопада аналітики групи DeepState заявили, що окупанти продовжують наступати на північ від Авдіївки на Донеччині та мають успіхи в районі Степового. За інформацією аналітиків, ворог намагається пробитися до села, однак не може там закріпитися.