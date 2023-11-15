Надягли наручники і затягли в бус: в Одесі працівники ТЦК жорстко "мобілізували" чоловіка (відео)

В Одеському обласному військкоматі розповіли журналістам, що розслідують обставини цих подій, однак жодних подробиць інциденту не озвучили.

В Одесі чоловіка в наручниках працівники ТЦК силоміць "запакували" в бус. Він нібито відмовився брати повістку. Відео "мобілізації" виклали в місцевих телеграм-каналах.

Інцидент стався в мікрорайоні Радужний в Одесі. На відео, які поширили в мережі 14 листопада, чоловік лежить на асфальті. Після цього люди у військовій формі заштовхнули його у бус.

До цього ще двоє чоловіків у темно-синій формі, схожу на поліцейську, надягли на нього кайданки.

З часом біля мінівена почали збиратися небайдужі громадяни. Вони виступали проти "мобілізації" одесита.

"Він ув'язнений? Він убив людину? За що ви його так зв'язали? Ви його не затримаєте! За що?", — запитала одна із жінок.

Чоловік у формі відповів їй, що затриманий ухиляється від призову і його відвезуть до ТЦК, де він отримає повістку у присутності адвоката.

На місці подій були присутні дружина і дитина одесита.

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли у коментарі журналістам, що розслідують обставини цих подій. Однак жодних подробиць щодо інциденту в Одесі так і не надали.

Нагадаємо, що командування ЗС РФ готує нові загони для штурмів на Таврійському напрямку. Така тактика покликана ускладнити роботу засобам ураження ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що експерт Олександр Коваленко розповів, у яких людях ЗСУ не зацікавлені. На його думку, питання мобілізації зараз є дуже нагальним для Сил оборони України, але мотивація повинна бути головним критерієм для відбору громадян для мобілізації.