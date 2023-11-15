В РФ планують посилити покарання за ухилення від мобілізації — ISW

Для тих, хто перебуває в запасі РФ і ухиляється від призову, а також тих, хто "підбурює до ухилення від мобілізації", можуть запровадити кримінальну відповідальність, розповіли аналітики.

У Російській Федерації хочуть посилити покарання для тих, хто ухиляється від мобілізації та тих військовослужбовців-добровольців, які виконують свої обов'язки "неналежним чином". Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 14 листопада.

"Російський уряд обговорював поправки, які б посилили покарання для тих, хто ухиляється від мобілізації, а також військовослужбовців-добровольців, які "неналежним чином" виконують свої обов’язки", — йдеться у повідомленні.

10 листопада в Раді Федерації відбувся круглий стіл, під час якого обговорювали пропозиції щодо запровадження кримінальної відповідальності для тих, хто перебуває в запасі РФ і ухиляється від призову, а також тих, хто "підбурює до ухилення від мобілізації". Крім цього, російські сенатори закликали запровадити кримінальну відповідальність для військовослужбовців-добровольців "за неналежне виконання обов’язків за контрактом".

Тоді як за словами так званого "сенатора" Запорізької області Дмитра Ворона, добровольці, які дезертують чи не виконують накази, повинні нести відповідальність. Аналітики нагадали, що 4 серпня голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що восени 2023 року Держдума розгляне закон про покарання за ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, 14 листопада в Якутії (Російська Федерація) військовий комісар Олександр Авдонін заявив, що відправляти на війну в Україну потрібно до 15 жителів від кожного району щотижня до кінця поточного року.

11 листопада у РФ розпочали нову хвилю прихованої мобілізації. Поштою повістки отримують жителі Москви та Санкт-Петербургу. Крім цього, росіянам відправлять виписку з Кодексу адміністративних порушень, в якій мова йде про відповідальність за невиконання громадянами зобовʼязань з військового обліку.