"Помирають щодня": в Якутії воєнком зажадав відправляти на війну по 500 жителів на тиждень

За словами військового комісара Олександра Авдоніна, росіяни на Далекому Сході не відгукуються на заклики до мобілізації, тому план виконується на третину.

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У російській Якутії військовий комісар Олександр Авдонін заявив про необхідність направляти на участь у війні в Україні до 15 жителів від кожного району щотижня до кінця поточного року. Ця заява прозвучала на закритому засіданні уряду регіону у вересні і була опублікована фондом "Свободная Якутия", повідомляє "Крим. Реалії" ("Радіо Свобода").

Авдонін зазначив, що на вересень рівень добровольців у Якутії виявився найнижчим серед регіонів Далекосхідного федерального округу Росії. Він також підкреслив, що план із набору добровольців виконано на третину. Наприклад, в Аланському улусі поставлене завдання на кінець року — набрати 176 добровольців, але наразі тільки 36 осіб відгукнулися. Аналогічна ситуація з нестачею добровольців і в Якутську.

Військовий комісар наполягав на більш суворих заходах щодо вербування, вказуючи на можливі наслідки з боку Міноборони Росії та заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який стежить за процесом.

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Авдонін наголосив на необхідності продовжувати відправляти людей на фронти, стверджуючи, що конфлікт ще не завершено. Він зазначив, що, попри твердження про зниження напруженості на фронті, реальність така, що окупанти в окопах помирають щодня.

"Контрнаступ" ні чорта не зупинився. Хлопці гинуть в окопах щодня", — заявив Авдонін.

Нагадаємо, 9 листопада Дмитро Медведєв похвалився темпами мобілізації в ЗС РФ. Під зброю поставили 400 тисяч осіб.

Днем раніше, 8 листопада, стало відомо, що Кремль не відпускатиме з лав ЗС РФ мобілізованих до кінця повномасштабної війни РФ проти України.