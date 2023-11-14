"Умирают ежедневно": в Якутии военком потребовал отправлять на войну по 500 жителей в неделю

По словам военного комиссара Александра Авдонина, россияне на Дальнем Востоке не откликаются на призывы к мобилизации, поэтому план выплняется на треть.

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В российской Якутии военный комиссар Александр Авдонин заявил о необходимости направлять на участие в войне в Украине до 15 жителей от каждого района еженедельно до конца текущего года. Это заявление прозвучало на закрытом заседании правительства региона в сентябре и было опубликовано фондом "Свободная Якутия", сообщает "Крым. Реалии" ("Радио Свобода").

Авдонин отметил, что на сентябрь уровень добровольцев в Якутии оказался самым низким среди регионов Дальневосточного федерального округа России. Он также подчеркнул, что план по набору добровольцев выполнен на треть. Например, в Аланском улусе поставленная задача на конец года — набрать 176 добровольцев, но на данный момент только 36 человек откликнулись. Аналогичная ситуация с недостатком добровольцев и в Якутске.

Военный комиссар настаивал на более строгих мерах по вербовке, указывая на возможные последствия со стороны Минобороны России и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который следит за процессом.

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Авдонин подчеркнул необходимость продолжать отправлять людей на фрон, утверждая, что конфликт еще не завершен. Он отметил, что, несмотря на утверждения о снижении напряженности на фронте, реальность такова, что оккупанты в окопах умирают ежедневно.

"Контрнаступ" ни черта не остановился. Ребята гибнут в окопах каждый день", — заявил Авдонин.

Напомним, 9 ноября Дмитрий Медведев похвастался темпами мобилизации в ВС РФ. Под оружие поставили 400 тысяч человек.

Днем ранее, 8 ноября, стало известно, что Кремль не будет отпускать из рядов ВС РФ мобилизованных до конца полномасштабной войны РФ против Украины.