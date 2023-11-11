В РФ началась новая волна скрытой мобилизации: в соцсетях обнародовали документы (фото)

Жители Москвы и Санкт-Петербурга начали получать повестки вместе с выпиской об ответственности за игнорирование военкомата.

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Российское руководство начало новую волну скрытой мобилизации. В частности жители Москвы и Санкт-Петербурга получают повестки на почту. Об этом сообщает телеграм-канал "Скрепачъ".

По данным партизанского движения, россияне получают не только повестку, но и выписку из Кодекса административных нарушений. В последней говорится об ответственности за невыполнение гражданами обязательств по воинскому учету. Заявляется, что фиксируется волна новых вызовов в военкомат, что может свидетельствовать об увеличении давления на граждан РФ.

Авторы призывают жителей РФ сделать все возможное, чтобы не попасть под мобилизацию. Для этого можно прибегнуть к мирному протесту или к поджогу военкомата, полицейского отдела или администрации.

"Проявление сопротивления может сыграть ключевую роль в сохранении личной свободы и защиты ценностей", — написали в публикации.

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Среди средств, которыми рекламируют службу в армии, указывают возможность бесплатно выстрелить 600 пуль, сделать 100 выстрелов из БМП или 15 из танков.

Усиление мобилизации в РФ Усиление мобилизации в РФ Усиление мобилизации в РФ Усиление мобилизации в РФ Усиление мобилизации в РФ Усиление мобилизации в РФ

Напомним, 9 ноября Дмитрий Медведев похвастался темпами мобилизации в ВС РФ. Под оружие поставили 400 тысяч человек.

8 ноября стало известно, что Кремль не будет отпускать из рядов ВС РФ мобилизованных до конца полномасштабной войны РФ против Украины.