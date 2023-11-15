Працюють на економіку: у Мін'юсті розповіли, чим займаються військовополонені РФ в Україні

Всі російські військовополонені, які не мають протипоказань до праці за станом здоров'я, працюють на виробництві, стверджує міністр юстиції України Денис Малюська.

Російські військовополонені в Україні не сидять склавши руки. Вони працюють у виробничих цехах на економіку України. Про це в ефірі телемарафону 14 листопада розповів міністр юстиції України Денис Малюська.

За його словами, усі військовополонені, які мають достатньо здоров'я, щоб працювати, можуть рухатися і пересуватися — працюють. Здебільшого вони задіяні на деревообробному виробництві — плетуть меблі із лози та клеять пакети.

"Це проста фізична праця, нескладна, її може робити кожен військовополонений. Вони так само працюють на економіку і поповнюють спецфонд того ж самого табору для військовополонених, економлячи бюджетні кошти", — пояснили у відомстві.

Нагадаємо, що Сили оборони взяли в полон ще чотирьох окупантів, які прийшли "звільняти свої землі" та "захищати населення від нацистів". Військові РФ стверджували, що не воювали, а служать менш як рік, тому не мають відповідної бойової підготовки.

Раніше повідомлялося, що російські військовополонені не бажають іти на обмін і повертатися в Росію до завершення контрактів або до кінця війни. Вони переконують, що не бажають брати участь у бойових діях.