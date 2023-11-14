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"Захищали населення від нацистів": на Запорізькому напрямку взяли в полон групу окупантів (фото)

війна в Україні, полон, російські військовополонені
Фото: WSJ | Фото ілюстративне. На Запорізькому напрямку взяли в полон групу окупантів.

Російські військові говорять завченими фразами та намагаються переконати, що служать менш як рік і не мають відповідної бойової підготовки.

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Українські військові взяли в полон ще чотирьох окупантів, які прийшли "звільняти свої землі" та "захищати населення від нацистів". Про це повідомляють у Східному оперативно-територіальному об’єднанні Національної гвардії України.

Російський військових взяли в полон військові бригади "Спартан" Гвардії наступу. Вони намагалися відновити позиції на Запорізькому напрямку.

Зазначається, що троє військових зі 136-ї окремої мотострілецької бригади. Ще один російський військовий із 1430-го мотострілецького полку РФ. За їхніми словами, на територію України вони прийшли "захищати населення від нацистів" і звільняти "свої" землі. Двоє з них служать за контрактом.

полон, Запорізький напрямок, російські полонені Fullscreen
На Запорізькому напрямку взяли в полон чотирьох окупантів
Фото: Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України
полон, Запорізький напрямок, російські полонені Fullscreen
На Запорізькому напрямку взяли в полон чотирьох окупантів
Фото: Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України
полон, Запорізький напрямок, російські полонені Fullscreen
На Запорізькому напрямку взяли в полон чотирьох окупантів
Фото: Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України
полон, Запорізький напрямок, російські полонені Fullscreen
На Запорізькому напрямку взяли в полон чотирьох окупантів
Фото: Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України
полон, Запорізький напрямок, російські полонені
полон, Запорізький напрямок, російські полонені
полон, Запорізький напрямок, російські полонені
полон, Запорізький напрямок, російські полонені

Військові РФ стверджували, що не воювали, а служать менш як рік, тому не мають відповідної бойової підготовки. Вони говорили, що російські підрозділи не мають мотивації йти на штурм і морально розкладаються.

"Один із полонених розповів, що вже відмовлявся від участі в бойових діях, після чого був відправлений на "яму", і що на фронт повернувся через страх тюремного ув’язнення", — йдеться в повідомленні.

Також окупанти розповіли, як у Росії заохочують воювати проти України. За їхніми словами, чоловікам обіцяють швидше збагачення та соцгарантії. У разі відмови від мобілізації їм погрожують ув’язненням на термін від 8 до 15 років.

Нагадаємо, російські військовополонені не бажають іти на обмін і повертатися в Росію до завершення контрактів або до кінця війни. Вони переконують, що не бажають брати участь у бойових діях.

7 листопада повідомлялося, що в Україні відкриють ще один табір для полонених військових. Їх годуватимуть тричі на день, дозволятимуть зв’язуватися з рідними та забезпечать медичною допомогою.