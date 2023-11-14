"Защищали население от нацистов": на Запорожском направлении взяли в плен группу оккупантов (фото)
Российские военные говорят заученными фразами и пытаются убедить, что служат менее года и не имеют соответствующей боевой подготовки.
Украинские военные взяли в плен еще четырех оккупантов, которые пришли "освобождать свои земли" и "защищать население от нацистов". Об этом сообщают в Восточном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины.
Российский военных взяли в плен военные бригады "Спартан" Гвардии наступления. Они пытались восстановить позиции на Запорожском направлении.
Отмечается, что трое военных из 136-й отдельной мотострелковой бригады. Еще один российский военный из 1430-го мотострелкового полка РФ. По их словам, на территорию Украины они пришли "защищать население от нацистов" и освобождать "свои" земли. Двое из них служат по контракту.
Военные РФ утверждали, что не воевали, а служат менее года, поэтому не имеют соответствующей боевой подготовки. Кроме того, они говорили, что российские подразделения не имеют мотивации идти на штурм и морально разлагаются.
"Один из пленных рассказал, что уже отказывался от участия в боевых действиях, после чего был отправлен на "яму", и что на фронт вернулся из-за страха тюремного заключения", — говорится в сообщении.
Также оккупанты рассказали, как в России поощряют воевать против Украины. Так, по их словам, мужчинам обещают более быстрое обогащение и соцгарантии. В случае отказа от мобилизации им угрожают заключением на срок от 8 до 15 лет.
Напомним, российские военнопленные не желают идти на обмен и возвращаться в Россию до завершения контрактов или до конца войны. Они убеждают, что не желают участвовать в боевых действиях.
7 ноября сообщалось, что в Украине откроют еще один лагерь для пленных военных. Их будут кормить три раза в день и позволять связываться с родными и обеспечат медицинской помощью.