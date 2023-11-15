Російські війська показали модернізовані Т-62М зразка 2022 року (фото)

За рік армія РФ дійшла до більшої уніфікації в питанні модернізації Т-62. Якщо раніше машина отримувала тільки приціл, то зараз і приціл, і бронюванні, і протикумулятивні решітки.

В Запорізькій області російські війська показали тренування на модернізованих Т-62М зразка 2022 року. Фотографії показові тим, що окупанти стандартизували процес робіт над старими танками. Про це повідомляє Defense Express.

Збройні сили РФ показали, як стверджується, тренування на полігоні в Запорізькій області. На кадрах були декілька танків Т-62, які модернізовані за одним стандартом. З появою Т-62 на фронті окупанти хаотично доопрацьовували машини. У лютому 2023 року Т-62М отримували приціли 1ПН-96МТ-02, але додаткового бронювання не було.

Т-62М зразка 2022 року на полігоні Фото: РІА-Новини

У березні 2023 року стало відомо, що 103-й бронетанковий ремонтний завод випускав 10 танків Т-62 на місяць. При цьому за планом мало бути 22 машини. Також на Т-62 встановили додаткову лобову броньовану деталь, на яку вже додатково встановили динамічний захист.

Т-62 з цілим каркасом від дронів-камікадзе Фото: скриншот

Окупанти не зупиняли роботи над модернізацією Т-62. Машини стали отримувати динамічний захист "Контакт-1" й різні версії мангалів. Подекуди Т-62 обшивали цілим каркасом, щоб вберегтися від ударів дронів-камікадзе. На останніх світлинах всі Т-62М зразка 2022 року мають ДЗ та протикумулятивні решітки в районі двигуна та башти.

Нагадаємо, 2 жовтня російські війська застосували танк-камікадзе Т-62 у ролі машини для розмінування.

23 червня в мережі показали, як артилерійський удар проломив башту російському танку Т-62.