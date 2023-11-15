"Бійниці в парканах та РЕБ": ЗС РФ продовжують будувати військові бази в Маріуполі (фото)

За словами радника мера Петра Андрющенка, російська армія розміщують стратегічні об'єкти за межами промислової зони.

Збройні сили Російської Федерації продовжують облаштовувати військові бази на території тимчасово окупованого міста Маріуполь Донецької області. Вони кардинально відрізняються від українських. Про це 15 листопада повідомив Telegram-канал "Андрющенко Time".

Фото: t.me/mrplSprotyv

"Росіяни продовжують облаштування військових баз вже поза промисловою зоною заводів", — йдеться у повідомленні.

Російська військова база відрізняється від будь-якої військової частини чи бази України.

Фото: t.me/mrplSprotyv

"Вишки спостереження по периметру, бійниці в парканах, станції зв'язку та РЕБ. Тут накопичують БК та тримають близько 100-150 осіб особового складу. Це лише одна з баз — не єдина, не унікальна та не сама велика", — зазначив радника мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Фото: t.me/mrplSprotyv

Фото: t.me/mrplSprotyv

Ситуація у Донецькій області

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 06:00 15 листопада, ЗС РФ продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, завдають ракетних та авіаційних ударів. на Донбасі авіаційних ударів зазнали такі населені пункти: Піщане, Серебрянське лісництво Луганської області; Серебрянка, Сіверськ, Спірне, Кліщіївка, Архангельське, Новокалинове, Ласточкине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Урожайне.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, 7 листопада повідомлялося, що ЗС РФ ховають докази бомбардування Драмтеатру в Маріуполі. "Окупанти продовжують ховати під шарами бетону докази бомбардування Драматичного театру", — сказав Петро Андрющенко.