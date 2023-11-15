В РФ прихильників переговорів стало більше, ніж тих, хто підтримує війну, — опитування (інфографіка)

За даними соціологів, майже половина громадян Росії виступають за мирні переговори з Україною. Більшість росіян не підтримала б другу хвилю мобілізації.

Кількість прихильників мирних переговорів із Україною в Російській Федерації вперше за час повномасштабної війни перевищила кількість тих, хто виступає за продовження бойових дій. Про це йдеться в дослідженні Russian Field від 21-29 жовтня 2023 року.

Опитування показало, що 48% громадян Росії підтримують ідею переговорів, тоді як 39% відсотків росіян виступають за продовження війни з Україною. Серед прихильників війни переважають чоловіки та громадяни, старші за 45 років. Прихильниками переговорів переважно є жінки та молоді люди.

Майже половина росіян підтримують ідею переговорів Фото: Russian Field

Говорячи про умови, прийнятні для укладення миру з Україною, росіяни найчастіше називали припинення загибелі людей, а також визнання окупованих населених пунктів територією Росії. За повернення до кордонів 1991 року виступають тільки 3% опитаних. 51% росіян обрали варіант "інше".

Росіяни назвали прийнятні для них умови миру Фото: Russian Field

У дослідженні також ідеться, що більшість громадян РФ виступають проти мобілізації. 58% росіян заявили, що не підтримають або скоріше не підтримають другу хвилю, тоді як 32% висловили підтримку або часткову підтримку ідеї мобілізації.

Більшість росіян не підтримують другу хвилю мобілізації Фото: Russian Field

Також повідомляється, що 65% росіян вважають напрямок, у якому зараз рухається Росія, правильним. Як зазначають соціологи, це найнижчий показник за весь період моніторингу. Ще 56% росіян відповіли, що, на їхню думку, війна РФ в Україні проходить успішно, 25% дотримуються протилежної думки.

Більш ніж половина росіян вважає, що РФ рухається в правильному напрямку Фото: Russian Field

Більш ніж половина громадян РФ вважає хід війни успішним для ЗС РФ Фото: Russian Field

Нагадаємо, згідно з опитуванням "Левада-центру" за жовтень 2023 року, рівень уваги росіян в інформаційному просторі "до українських подій" не змінився за останні три місяці. Тільки 20% опитаних говорять про те, що стежать "дуже уважно".

Раніше, у лютому цього року, "Левада-центр" зазначав, що в російському суспільстві намітилися перші ознаки втоми, розгубленості й депресії. Однак у більшості жителів РФ усе ще переважають позитивні емоції: 35% людей відчувають надію, 34% — гордість за свій народ, а 18% — упевненість у завтрашньому дні.