У російському суспільстві спостерігаються перші ознаки розгубленості та депресії, — Левада-Центр

За даними опитування, у більшості жителів РФ все ще переважають позитивні емоції: 35% людей відчувають надію, 34% — гордість за свій народ, а 18% — впевненість у завтрашньому дні.

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У суспільстві намітилися перші ознаки втоми, розгубленості і депресії. Однак у більшості жителів РФ все ще переважають позитивні емоції: 35% людей відчувають надію, 34% гордість за свій народ, а 18% впевненість у завтрашньому дні. Такий результат показало соціальне опитування російської недержавної організації "Левада-Центр", яка має статус іноземного агента.

"Найчастіше опитані говорять про те, що останнім часом у них зміцніли надія, почуття гордості за свій народ та впевненість у завтрашньому дні", — зазначають дослідники.

Крім того, протягом усього 2022-го та у січні 2023 років більшість жителів Росії почували себе добре: про задоволеність та самоствердження говорили 71% опитаних.

Також незначно скоротився рівень депресії та агресії — до 27% та 28% порівняно з травнем.

Водночас росіяни зазначають, що в оцінках почуттів оточення помітні перші ознаки наростання негативних тенденцій. Порівняно з травнем 2022-го, трохи знизилася частка людей, які говорять про зміцнення позитивних почуттів у оточуючих. Водночас дещо зросла частка тих, хто говорить про зростання агресії та депресії у людей навколо.

"В оцінках настрою оточення намітилися перші ознаки наростання негативних тенденцій — про це говорить аналіз довгострокових трендів", — пишуть у "Левада-Центр"

Опитування проведено з 26 по 31 січня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення. У ньому взяли участь 1616 осіб віком від 18 років та старших у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості.

Нагадаємо, 10 лютого Фокус писав, що, за даними опитування, чверть німців покинули б країну у разі військового вторгнення РФ, ще 11% стали б на захист своєї країни. 33% громадян ФРН хотіли б якомога продовжити звичне життя.

6 лютого опитування показало, що більшість громадян України очікує посилення атак з боку Росії найближчими тижнями. Водночас понад 60% опитаних громадян очікують, що Сили оборони України незабаром розпочнуть контрнаступну операцію.