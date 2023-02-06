Більшість українців очікують нового наступу ЗС РФ найближчими тижнями, — опитування (фото)

Дослідження громадської думки також показали, що понад 60% опитаних громадян очікують, що Сили оборони України незабаром розпочнуть контрнаступальну операцію.

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Більшість громадян України очікують на посилення атак з боку Росії найближчими тижнями. Дані опитування опублікував проєкт "Пульс Тижня" 6 лютого.

Так, згідно з дослідженням громадської думки, на питання про те, чи очікують українці посилення атак з боку РФ, 27,6% респондентів відповіли, — "однозначно так" і ще 54,1% опитаних, — "швидше так".

Водночас опитані громадяни очікують, що найближчими тижнями Збройні сили України зроблять нову спробу контрнаступу. Впевнені у цьому 33,5% респондентів. Ще 25,1% відповіли, — "швидше так".

Дослідження громадської думки провела компанія Active Group за допомогою онлайн панелі SunFlower Sociology. Вибірка становила 600 анкет, враховувалися думки громадян віком від 18 років.

Новий наступ Росії у лютому 2023 року

Як писав Фокус раніше, Financial Times 6 лютого повідомило, що новий повномасштабний наступ Росії в Україні може розпочатися протягом найближчих десяти днів. При цьому журналісти послалися на якісь "надійні розвіддані".

Водночас голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай 6 лютого повідомив, що росіяни стягують дедалі більше військової техніки до Луганської області у межах підготовки до нового повномасштабного наступу на сході України, який може розпочатися будь-коли після 15 лютого.

Раніше, 3 лютого, видання Bloomberg повідомляло, що американська влада вважає, що армії України доведеться вийти з Бахмута. Вивести свої підрозділи Києву потрібно не лише задля збереження особового складу, а й для підготовки весняного контрнаступу на південному напрямку.