Большинство украинцев ожидают нового наступления ВС РФ в ближайшие недели, — опрос (фото)

Исследования общественного мнения также показали, что более 60% опрошенных граждан ожидают, что Силы обороны Украины скоро начнут контрнаступательную операцию.

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Большинство граждан Украины ожидают усиления атак со стороны России в ближайшие недели. Данные опроса опубликовал проект "Пульс Тижня" 6 февраля.

Так, согласно исследованию общественного мнения, на вопрос о том, ожидают ли украинцы усиления атак со стороны РФ, 27,6% респондентов ответили, — "однозначно да" и еще 54,1% опрошенных, —"скорее да".

Вместе с тем опрошенные граждане ожидают, что в ближайшие недели Вооруженные силы Украины предпримут новую попытку контрнаступления. Уверены в этом 33,5% респондентов. Еще 25,1% ответили, — "скорее да".

Исследование общественного мнения провела компания Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Выборка составила 600 анкет, учитывались мнения граждан возрастом от 18 лет.

Новое наступление России в феврале 2023 года

Как писал Фокус ранее, Financial Times 6 февраля сообщал, что новое полномасштабное наступление России в Украине может начаться в течение ближайших десяти дней. При этом журналисты сослались на некие "надежные разведданные".

Вместе с тем глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай 6 февраля сообщил, что россияне стягивают все больше военной техники в Луганскую область в рамках подготовки к новому полномасштабному наступлению на востоке Украины, которое может начаться в любое время после 15 февраля.

Ранее, 3 февраля, издание Bloomberg сообщало, что американские власти считают, что армии Украины придется выйти из Бахмута. Вывести свои подразделения Киеву нужно не только ради сохранения личного состава, но и для подготовки весеннего контрнаступления на южном направлении.