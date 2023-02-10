Чверть німців покинули б ФРН у разі війни з РФ, боротися за батьківщину готові 11%, - опитування

За даними дослідження, кожен десятий німець готовий добровільно захищати свою батьківщину (5%). Ще 6% дорослих громадян ФРН очікують призову на фронт у разі початку військових дій з РФ.

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Кожен четвертий громадянин Німеччини (24%) залишив би країну у разі початку військового вторгнення Росії на її територію. Такий результат показало опитування інституту дослідження громадської думки YouGov на замовлення німецького агентства DPA.

За даними опитування, кожен десятий німець готовий добровільно захищати свою батьківщину (5%). Ще 6% дорослих громадян ФРН очікують призову на фронт у разі війни з РФ і, за необхідності, підготовки до оборони країни.

Крім того, кожен третій житель Німеччини (33%) заявив, що за можливості продовжив би вести звичний спосіб життя.

Нагадаємо, 26 січня опитування Spiegel показало, що більшість німецьких громадян проти постачання в Україну бойової авіації — 63%. Проте 40% німців однозначно підтримали рішення ФРН передати Україні танки Leopard 2, 37% вважають цей крок неправильним.

Раніше, 1 вересня, німецькі видання писали, що 76% молодих німців вважають Росію агресором. Але близько половини опитаних вважають, що Україна і НАТО також винні у війні, що почалася.