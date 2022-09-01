Жаліють Путіна та звинувачують НАТО: опитування показало, як молоді німці ставляться до війни в Україні

Згідно з дослідженням, переважна більшість молодих німців (76%) вважають Росію агресором. Але близько половини опитаних вважають, що Україна та НАТО також винні у війні, що почалася.

Багато молодих німців жаліють Володимира Путіна. Кожен п'ятий упевнений, що НАТО провокувало його, тому й почалася війна в Україні. Крім того, десята частина молодих німців вважають, що РФ нібито скидає фашистський режим в Україні. Про це свідчать результати опитування Лейпцизького університету, пише ZEIT.

Повідомляється, що опитування проводили серед 3240 підлітків і молодих людей віком від 16 до 29 років.

Згідно з дослідженням, переважна більшість молодих німців (76%) вважають Росію агресором, але близько половини опитаних вважають, що Україна, як і НАТО чи США, хоча б частково відповідає за війну.

Також опитування каже, що більшість респондентів підтримує збільшення військових витрат у Німеччині (46%), але не хоче повернення призовної військової служби (51%). Щодо ролі Німеччини у війні, 55% респондентів вважають, що Німеччина має зосередитися на захисті своїх кордонів. Крім того, 30% кажуть, що Німеччина має повністю залишатися поза конфліктом.

Також, згідно з опитуванням, дві третини молодих німців виступають за скоординовані санкції ЄС і навіть тимчасовий розрив економічних відносин із Росією. Однак більшість із них відкидають заборону на в'їзд для громадян Росії, а також розрив контактів між канцлером Олафом Шольцем і президентом РФ Володимиром Путіним.

При цьому кожен третій опитаний вважає, що західним ЗМІ не можна довіряти.

Теорії змови про війну в Україні

Як розповіла професорка Лейпцизького університету й керівниця дослідження Ніна Коллек, теорії змови про війну знаходять відгук у людей із низьким рівнем освіти.

"Молодь останніми роками була придушена кризами. На відміну від попереднього покоління, у них більше немає впевненості у світі й стабільності в Європі", — розповіла вона.

Також у матеріалі зазначається, що дослідження дуже спрощене, адже воно не враховує різницю між містом і селом, партійними уподобаннями, конфесіями чи шкільними дипломами, які є досить суттєвими.

Також повідомляється, що дослідження не містить регресійного аналізу. Це означає, що взаємозв'язок між різними факторами ще не розрахований.

Раніше Фокус писав, що німці не вірять, що війна в Україні закінчиться 2022 року. 76% опитаних у Німеччині вважають, що бої триватимуть і 2023-го. Водночас 44% жителів країни підтримують розширення військової підтримки для України, а 32% задоволені поточними масштабами.

Ще нагадаємо, що Шольц розповів, яку зброю Німеччина відмовляється постачати Україні. Канцлер Німеччини побоюється, що війна Росії з Україною може перерости в Третю світову війну. Тому деякі види озброєнь ФРН не постачатиме Києву, щоб уникнути ескалації.