Жалеют Путина и винят НАТО: опрос показал, как молодые немцы относятся к войне в Украине

Согласно исследованию, подавляющее большинство молодых немцев (76%) считают Россию агрессором. Но около половины опрошенных считают, что Украина и НАТО также виноваты в начавшейся войне.

Многие молодые немцы жалеют Владимира Путина. Каждый пятый уверен, что НАТО провоцировало его, потому-то и началась война в Украине. Более того, десятая часть молодых немцев считают, что РФ якобы свергает в Украине фашистский режим. Об этом свидетельствуют результаты опроса Лейпцигского университета, пишет ZEIT.

Сообщается, что опрос проводился среди 3240 подростков и молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет.

Согласно исследованию, подавляющее большинство молодых немцев (76%) считают Россию агрессором, но около половины опрошенных считают, что Украина, как и НАТО или США, хотя бы частично несет ответственность за войну.

Также опрос говорит, что большинство респондентов поддерживает увеличение военных расходов в Германии (46%), но не хочет возвращения призывной военной службы (51%). Что касается роли Германии в войне, 55% респондентов считают, что Германия должна сосредоточиться на защите своих границ. Кроме того, 30% говорят, что Германия должна полностью оставаться вне конфликта.

Также согласно опросу, две трети молодых немцев выступают за скоординированные санкции ЕС, и даже временный разрыв экономических отношений с Россией. Однако большинство из них отвергают запрет на въезд для граждан России, а также разрыв контактов между канцлером Олафом Шольцем и президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом каждый третий опрошенный, как сказано в исследовании, считает, что Западным СМИ нельзя доверять.

Теории заговора о войне в Украине

Как рассказала профессор Лейпцигского университета и руководитель исследования Нина Коллек, теории заговора о войне находят отклик у людей с низким уровнем образования.

"Молодежь в последние годы была подавлена ​​кризисами. В отличие от предыдущего поколения, у них больше нет уверенности в мире и стабильности в Европе", — рассказала она.

Также в материале отмечается, что исследование очень упрощено, ведь оно не учитывает различия между городом и деревней, партийными предпочтениями, конфессиями или школьными дипломами, которые довольно существенны.

Также сообщается, что исследование не содержит регрессионного анализа. Это означает, что взаимосвязь между различными факторами еще не рассчитана.

Ранее Фокус писал, что Немцы не верят, что война в Украине закончится в 2022 году. 76% опрошенных в Германии считают, что бои будут продолжаться и в 2023-м. В то же время 44% жителей страны поддерживают расширение военной поддержки для Украины, а 32% удовлетворены текущими масштабами.

Еще напомним, что Шольц рассказал, какое оружие Германия отказывается поставлять Украине. Канцлер Германии опасается, что война России с Украиной может перерасти в Третью мировую войну. Поэтому некоторые виды вооружений ФРГ не будет поставлять Киеву, чтобы избежать эскалации.