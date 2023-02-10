Четверть немцев покинули бы ФРГ в случае войны с РФ, боротся за родину готовы 11%, — опрос

По данным исследования, каждый десятый немец готов добровольно защищать свою родину (5%). Еще 6% взрослых граждан ФРГ ожидают призыва на фронт в случае начала военных действий с РФ.

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Каждый четвертый гражданин Германии (24%) покинул бы страну в случае начала военного вторжения России на ее территорию. Такой результат показал опрос института исследования общественного мнения YouGov по заказу немецкого агентства DPA.

По данным опроса, каждый десятый немец готов добровольно защищать свою родину (5%). Еще 6% взрослых граждан ФРГ ожидают призыва на фронт в случае войны с РФ и, при необходимости, подготовке к обороне страны.

Кроме того, каждый третий житель Германии (33%) заявил, что по возможности продолжил бы вести привычный способ жизни.

Напомним, 26 января опрос Spiegel показал, что большинство немецких граждан против поставок в Украину боевой авиации — 63%. Однако в то же время, 40% немцев однозначно поддержали решение ФРГ передать Украине танки Leopard 2, 37% считают этот шаг неправильным.

Ранее, 1 сентября, немецкие издания писали, что 76% молодых немцев считают Россию агрессором. Но около половины опрошенных считают, что Украина и НАТО также виноваты в начавшейся войне.