В российском обществе наблюдаются первые признаки растерянности и депрессии, — Левада-Центр

По данным опроса, у большинства жителей РФ все еще преобладают позитивные эмоции: 35% людей чувствуют надежду, 34% — гордость за свой народ, а 18% — уверенность в завтрашнем дне.

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В российском обществе наметились первые признаки усталости, растерянности и депрессии. Однако у большинства жителей РФ все еще преобладают позитивные эмоции: 35% людей чувствуют надежду, 34% — гордость за свой народ, а 18% — уверенность в завтрашнем дне. Такой результат показал социальный опрос российской негосударственной организации "Левада-центр", которая в РФ имеет статус иностранного агента.

"Чаще всего опрошенные говорят о том, что в последнее время у них окрепли надежда, чувство гордости за свой народ и уверенность в завтрашнем дне", — отмечают исследователи.

Кроме того, на протяжении всего 2022-го и в январе 2023 годов большинство жителей России чувствовали себя хорошо: об удовлетворенности и самоутверждении говорили 71% опрошенных.

Также незначительно сократился уровень депрессии и агрессии — до 27% и 28% по сравнению с маем.

При этом россияне отмечают, что в оценках чувств окружающих заметны первые признаки нарастания негативных тенденций. По сравнению с маем 2022-го, незначительно снизилась доля людей, которые говорят об укреплении позитивных чувству у окружающих. Одновременно несколько выросла доля тех, кто говорит о росте агрессии и депрессии у окружающих.

"В оценках настроения окружающих наметились первые признаки нарастания негативных тенденций — об этом говорит анализ долгосрочных трендов", — пишут в "Левада-центр"

Опрос был проведен с 26 по 31 января по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. В нем приняли участие 1616 человек возрастом от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Напомним, 10 февраля Фокус писал, что, по данным опроса, четверть немцев покинули бы страну в случае военного вторжения РФ, еще 11% встали бы на защиту своей страны. 33% граждан ФРГ хотели бы по возможности продолжить привычную жизнь.

6 февраля опрос показал, что большинство граждан Украины ожидают усиления атак со стороны России в ближайшие недели. В то же время более 60% опрошенных граждан ожидают, что Силы обороны Украины скоро начнут контрнаступательную операцию.