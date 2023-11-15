Російські війська використовують незвичайне маскування артилерійських позицій (відео)

Позиція противника була обладнана віконницями, які відчинялися перед пострілом міномета й зачинялися одразу після нього.

Російські загарбники в лісі біля Кремінної обладнали мінометний розрахунок, замаскувавши позицію незвичайним способом. 120-мм міномет було встановлено в окопі з висувними віконницями, які перед пострілом відчинялися, а після пострілу одразу зачинялися солдатами розрахунку. Про це повідомили розвідники 12-ої бригади особливого призначення НГУ "Азов", опублікувавши відповідне відео.

Ворожу позицію виявили українські бійці за допомогою аеророзвідки. Безпілотник зафіксував розташування мінометного розрахунку противника, після чого по ньому було завдано точного удару.

Також, окрім цієї позиції, українські захисники знищили ворожі ЗРК "Стріла-10", розрахунок АГС і одну бойову машину піхоти.

"Розвідка 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" і бригадна артилерійська група разом зі суміжними підрозділами зафіксували та знищили чотири ворожі цілі: зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", АГС, БМП та мінометний розрахунок противника", — йдеться в повідомленні.

На думку експертів "Мілітарного", таке рішення російських артилеристів дає змогу за великих інтервалів ведення вогню довго займати позицію попри активну контрбатарейну боротьбу. Така тактика росіян свідчить про позиційний характер бойових дій у лісах під Кремінною, зазначили оглядачі.

За словами експертів, схоже маскування почали застосовувати й українські артилеристи. Такий спосіб маскування в сукупності з інженерним рішенням допомагає захистити позицію від FPV-дронів, підкреслили експерти.

Позиція мінометного розрахунку ЗСУ. Джерело: "Мілітарний".

Нагадаємо, за інформацією оглядачів Defence Express, російські війська отримали від Північної Кореї весь спектр артилерійських боєприпасів. До їх числа входять 122-мм та 152-мм артилерійські снаряди, міни для 120-мм мінометів, а також реактивні снаряди для РСЗВ.