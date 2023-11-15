Чекають морозів: РФ може запустити більше 100 ракет по Україні, — аналітик

Час від часу ворог може застосовувати балістичні та аеробалістичні ракети. Російські військові накопичують крилаті ракети для інтенсивніших ударів взимку, розповів експерт.

Збройні сили Російської Федерації можуть завдати масованих ракетних ударів по Україні після того, як температура повітря знизиться до 0 градусів. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі "ТСН.ua".

Він зазначив, що росіяни накопичують ракети та оптимізують самі удари.

"Російське командування минулого року залишилось незадоволеним. Зараз, щоб максимізувати свої спроможності, вони, по-перше, будуть чекати низьких температур, коли тривалий період буде нижче нуля. Поки вони будуть чекати — вони будуть накопичувати крилаті ракети", — сказав Олександр Коваленко.

З його слів, час від часу ворог буде використовувати балістичні та аеробалістичні ракети. Окупати створюють запаси крилатих ракет, аби інтенсивніше завдавати удари по Україні з настанням морозів, вважає експерт.

Коваленко наголосив, що наразі окупанти почали менше використовувати дрони-камікадзи. Це може свідчити про те, що вони повільно накопичують Shahed, аби максимально їх використати в період морозів, який може недовго тривати.

Він вважає, що ворог може готувати змішані удари — комбінації з ракет та дронів.

"Це може бути більше 100 ракет, але, з іншого боку, росіяни не можуть одночасно задіяти всі носії, тому що не всі вони боєздатні. Тому я не думаю, що буде удар з використанням більше сотні ракет. На папері така можливість є, в реальності — ні", — додав Олександр Коваленко.

Нагадаємо, 12 листопада військовий експерт Михайло Жирохов розповів, що російські військові намагатимуться знищити українську енергетичну інфраструктуру в одній або кількох областях. З його слів, у РФ змінився асортимент ракет, зокрема більшість з них "Іскандери".

3 листопада радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українські військові відповідатимуть на удари окупантів по енергетичній інфраструктурі. Він наголосив, що цього сезону це буде гра з двостороннім рухом.