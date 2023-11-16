Зумери не хочуть іти у флот: як США вирішити питання дефіциту кадрів у ВМС

На тлі щораз більших загроз з боку Китаю Військово-морські сили США зіткнулися з проблемою: зумери не хочуть йти на службу. Дефіцит кадрів доходить до 15%. Вийти із ситуації може допомогти створення Морської гвардії — за аналогією з Нацгвардією США.

Військово-морський флот США зустрівся з найбільшим викликом свого покоління: китайський флот перевершує його за кількістю кораблів і за кораблебудівним потенціалом, щодо якого співвідношення становить 200 до 1. У той час як зміна потреб ВМС США в бойовому флоті привертає найбільшу увагу преси, пов'язаний з цим дефіцит кадрів отримує значно менше уваги. Структура сил армії та корпусу морської піхоти розвивалася, щоб відповідати на виклики "довгої війни". Однак, незважаючи на значні інвестиції в безпілотні технології, прогнозована потреба ВМС у 3–10 тисяч осіб додаткового персоналу протягом наступних 30 років видається вкрай недостатньою з урахуванням перспектив ведення високотехнологічних морських бойових дій у західній частині Тихого океану. Резервний компонент ВМС реформується з метою підвищення його оперативності, але його чисельність, як і раніше, істотно нижча за необхідну. Наразі резерв забезпечить повний бойовий склад флоту і живу силу тільки через 90 днів після отримання наказу про мобілізацію.

Фокус переклав статтю Джошуа П. Тейлора і Скотта Гамфрі про те, чого бракує в американській структурі морських сил для відповіді на виклики.

Простіше кажучи, ВМС не мають достатньої кількості особового складу для укомплектування наявних кораблів, не кажучи вже про ті, які вони хочуть побудувати, і нині не виконують свої завдання з набору персоналу. І це навіть без урахування необхідності заміни підготовлених і досвідчених моряків, які будуть втрачені в разі війни з Китаєм.

Конгрес має створити Морську національну гвардію заради зміцнення структури ВМС

Однак, незважаючи на всі ці труднощі, існує перевірене рішення. Виконуючи свій конституційний обов'язок "забезпечувати й утримувати військово-морський флот" і підтримуючи військово-морську стратегію трьох відомств, Конгрес має створити Морську національну гвардію заради зміцнення структури ВМС, поліпшення набору й утримання особового складу, а також відновлення інтересу американців до військово-морської сфери через підготовлення нового покоління цивільних моряків.

Поточні проблеми

Незважаючи на всі зусилля з набору особового складу і щораз більшу увагу до безпілотних платформ, ВМФ потребує все більшої кількості моряків. Схоже, що за 50 років існування добровольчих сил покоління Z не відчуває інтересу до морської служби і не поспішає записуватися до лав військовослужбовців для проходження служби невизначеної тривалості та частоти.

За останніми даними, нестача особового складу в морських частинах становить від 9% до 15% Фото: US Navy

За останніми даними, нестача особового складу в морських частинах становить від 9% до 15%. Щоб забезпечити готовність кораблів до розгортання, ВМС регулярно грають з особовим складом у "п'ятнашки", затикаючи дірки в критично важливих спеціальностях. Недостатня укомплектованість штатів збільшує навантаження на інших військовослужбовців, призводить до непередбачуваності завдань, які виконують моряки, і призводить до хронічної втоми. Отже, недостатнє комплектування створює замкнене коло, що сприяє зниженню рівня утримання особового складу, що особливо небезпечно з огляду на відомі труднощі ВМС у досягненні цільового набору.

Через недостатню чисельність особового складу ВМС пріоритет віддають готовності до "найнебезпечнішого" варіанту дій — інтенсивних морських боїв, — а не "найімовірнішого" варіанту — неухильній підтримці союзників і партнерів у протистоянні тривалому морському тиску з боку Китаю. Через це втрачається багато можливостей для створення стратегічного доступу і зміцнення довіри країн-партнерів. Наприклад, країни, розташовані в Бенгальській затоці, Південно-Китайському морі та Океанії, активно вимагають постійної участі в гарантуванні безпеки на морі та обізнаності про морський простір. Хоча сили Тихоокеанського флоту США роблять усе можливе, щоб задовольнити ці запити, вимоги до виділених сил такі, що ці операції мають тимчасовий і незбалансований характер, а платформи ВМС США перевершують патрульні кораблі та розвідувальні літаки, які становлять основу військово-морських сил у Південній/Південно-Східній Азії та Океанії. Діючи в складі інтегрованих загальновійськових військово-морських сил, берегова охорона задовольняє частину попиту. Однак, і без того напружено працюючи у зв'язку з розширенням внутрішніх і міжнародних зобов'язань та відчуваючи брак кадрів, берегова охорона не має бюджету і структури сил для використання багатьох додаткових можливостей у "грі на вибування".

До честі армії, вона успішно перепрофілювала батальйон сприяння силам безпеки, створений для навчання афганської та іракської армій, для виконання постійних низькорівневих завдань в Індо-Тихоокеанському регіоні, що дало змогу її бойовим формуванням зосередитися на забезпеченні високої бойової готовності та проведенні навчань. На жаль, ні ВМС, ні Корпус морської піхоти не мають порівнянних підрозділів, оскільки після виведення військ з Іраку та Афганістану були розформовані Командування підготовки з цивільних питань і безпеки на морі та Група співробітництва з безпеки Корпусу морської піхоти. ВМС мають у своєму розпорядженні деякі відповідні можливості для участі в бойових діях у складі свого резервного компонента, як-от військово-морська координація і керівництво судноплавними підрозділами, що спеціально призначені для залучення країн-партнерів для консультацій щодо морського простору. Однак заплутаний механізм активації та фінансування робить персонал і можливості резервного компонента гірше придатними для помітної присутності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

За чисельності в 93 847 осіб ВМС мають найменший резерв готовності серед усіх збройних сил, крім берегової охорони

Як і в інших відомствах, на повне розгортання резервного компонента ВМС після наказу про мобілізацію потрібно 90 днів, хоча міністр оборони може скоротити цей термін до 30 днів під час війни, надзвичайної ситуації або для виконання вимог місії. Центральне, Європейське та Африканське командування мають повноваження на проведення поточних операцій та/або мобілізаційні повноваження, що дають змогу надавати підтримку резервістів відповідно до розділу 10 Кодексу законів США. Індо-Тихоокеанське командування не має таких повноважень і може отримати підтримку резервістів тільки шляхом об'єднання щорічного навчання (до одного місяця) і дійсної служби для навчання або дійсної служби для оперативної підтримки на термін до 365 днів. Але навіть це залежить від обмежених і конкуруючих бюджетів на укомплектування флоту, які часто обмежуються 140 днями, щоб уникнути додаткових витрат на постійну зміну місця дислокації. З огляду на те, що ці обмежені можливості зазвичай використовуються для посилення об'єднаних штабів і штабів флотів під час великих навчань, важко домогтися від тимчасових резервістів повноцінної роботи на місці, особливо в стислі терміни. Навіть якщо резервіст призваний, необхідно знайти кошти на тимчасове додаткове чергування/подорожі, щоб перекинути його на місце служби. Отже, військово-морські сили, що перебувають в активній передислокації, виконують основну частину низькорівневих завдань із безпеки на морі, якщо і коли це можливо.

Проблему посилює і брак персоналу. За чисельності в 93 847 осіб ВМС мають найменший резерв готовності серед усіх збройних сил, крім берегової охорони. Сукупна чисельність морського резерву (ВМС, морської піхоти і берегової охорони) становить 199 259 осіб, що лише на третину менше, ніж в армії (592 248 осіб), і все ще менше, ніж у ВПС (203 353 особи). З офіцерського резерву ВМС тільки майже третина зайняті на бойових посадах необмеженого складу, решта — на посадах обмеженого складу (технічні фахівці) або в штабному корпусі. Інакше кажучи, якщо в сухопутних військах і ВПС існує три рівні структури сил (у дії, резервний і Національна гвардія), то у ВМС і морській піхоті — тільки два (у дії та резервний).

Тихоокеанська армія і Тихоокеанські ВПС США можуть використовувати Програму державного партнерства Бюро національної гвардії, що об'єднує національні гвардії штатів із регіональними країнами, як найважливіший інструмент співпраці в галузі безпеки. Програма "Державне партнерство", що відзначила в липні цього року своє 30-річчя, успішна тому, що чисельність і можливості гвардійських підрозділів здебільшого відповідають збройним силам країн-партнерів. На відміну від своїх товаришів по службі з чинного і резервного компонентів, військовослужбовці Національної гвардії зазвичай залишаються у своїх частинах довше, іноді протягом усієї кар'єри, і часто мають більше можливостей для побудови довгострокових відносин, які забезпечують доступ, знайомство з місцевими умовами та оперативну сумісність сил у мирний або воєнний час. На жаль, у складі Національної гвардії немає спеціальних морських сил.

Ба більше, ВМФ позбувається решти низькорівневих сил і засобів, які найкраще підходять для взаємодії з невеликими партнерами. Це закріплює цикл скорочення сил і засобів "коричневих"/"зелених" вод на користь "блакитних", що мав місце після Другої світової війни, В'єтнаму, а тепер і "довгої" війни. Нещодавно ВМС передали останні кораблі берегового патрулювання країнам-партнерам, а решту патрульних катерів Mk VI законсервовано. Про небажання ВМС виконувати завдання в прибережній/береговій зоні свідчить той факт, що Експедиційне бойове командування ВМС — єдиний тип командування у ВМС, очолюваний однозірковим адміралом, а Школа інструкторської та технічної підготовки малих суден ВМС фактично належить Командуванню спеціальних операцій.

Остання і досить похмура проблема, що стоїть перед ВМС, полягає в тому, що вони не мають у своєму розпорядженні достатніх коштів для швидкого заповнення бойових втрат, якщо вони матимуть такі масштаби, яких не було з часів Другої світової війни Фото: Вiкiпедiя

Остання і досить похмура проблема, що стоїть перед ВМС, полягає в тому, що вони не мають достатніх коштів для швидкого поповнення бойових втрат, якщо вони матимуть такі масштаби, яких не було з часів Другої світової війни. Якщо виходити з даних про втрати, отриманих унаслідок інциденту з USS Stark 1987 року, то успішний ракетний удар по одному есмінцю типу Arleigh Burke призведе до загибелі приблизно 63 осіб і поранення 36. Навіть якщо корабель вдасться відремонтувати, ці втрати неможливо легко поповнити. З огляду на те, що повноцінна підтримка резерву починається тільки через 90 днів після мобілізації, це може створити величезну прогалину в структурі сил ВМС на ранніх етапах конфлікту, коли чисельність матиме найбільше значення.

Навіщо потрібна Морська національна гвардія?

Вирішення всіх цих проблем лежить у площині створення Морської національної гвардії. На щастя, юридичні повноваження зі створення "організованих" військово-морських формувань уже існують у Розділі 10, параграфах 8901–8904. Наразі в трьох штатах (Аляска, Нью-Йорк і Огайо) є чинні морські міліції, у трьох штатах (Каліфорнія, Південна Кароліна і Техас) морські підрозділи входять до складу сил оборони штатів, а ще в 20 штатах їх дозволено створювати конституціями штатів, але вони не діють. Відповідно до параграфа 8904 Розділу 10 Кодексу США, ВМС США можуть надавати військово-морському ополченню штату техніку і спорядження з резерву ВМС і морської піхоти, якщо резервісти ВМС і морської піхоти становлять щонайменше 95% особового складу ополчення і якщо ополчення відповідає стандартам ВМС США.

Проблема полягає в тому, що через ці вимоги жодна з чинних військово-морських міліцій не використовує об'єктів та обладнання ВМС. Ця обставина ускладнюється тим, що військово-морське ополчення в нинішньому вигляді підпорядковується тільки губернатору, як і сили оборони штату, і не може бути зараховане до федерального бюджету як цілі підрозділи відповідно до Розділу 32. Отже, військово-морська міліція — це радше баласт, ніж корисне явище для структури сил ВМФ, і не дивно, що вона занепала. Військово-морська міліція має бути перетворена на морську, а не військово-морську Національну гвардію, оскільки її унікальні повноваження та можливості дадуть змогу доповнити й підтримати завдання берегової охорони та торговельного флоту на додаток до ВМС і морської піхоти. У результаті буде сформовано унікальний універсальний морський оперативний резерв.

Військово-морська міліція має бути перетворена на морську, а не військово-морську Національну гвардію, оскільки її унікальні повноваження та можливості дадуть змогу доповнити й підтримати завдання берегової охорони та торговельного флоту на додачу до ВМС і морської піхоти

Як і у Сухопутних військ, і Повітряної гвардії, основним завданням Морської гвардії в мирний час буде підтримка цивільної влади. Під командуванням і контролем губернатора штату і на основі угод про взаємодопомогу Морська гвардія буде надавати підтримку державним і місцевим органам влади, Федеральному агентству з управління надзвичайними ситуаціями та Північному командуванню. Морська гвардія виконуватиме завдання всередині країни і в ближньому зарубіжжі з надання гуманітарної допомоги та ліквідації наслідків стихійних лих у разі почастішання екстремальних погодних явищ та інших природних або техногенних катастроф. Наразі, коли Морська гвардія відсутня, для ліквідації наслідків стихійних лих залучають сили ВМС, зокрема, після ураганів "Катріна" та "Айрін", а також землетрусу на Гаїті 2010 року. Морська гвардія стане головним формуванням Міністерства ВМС з надання гуманітарної допомоги та ліквідації наслідків стихійних лих, звільнивши флот від основної відповідальності за виконання цієї життєво важливої, але малоефективної місії, і зможе забезпечувати перекидання елементів реагування для доповнення сил флоту, які володіють необхідними знаннями та досвідом у цій галузі. Так само Морська гвардія могла б надавати правоохоронну підтримку державній і місцевій морській поліції, митній та прикордонній службам, а також береговій охороні. Вона може виступати як координаційний центр із забезпечення обізнаності про морський простір штату, надавати додаткові можливості для малих суден і використовувати унікальні можливості, як-от тактичні безпілотні літальні апарати. Ба більше, виконуючи функції з підтримки правоохоронних органів, Морська охорона стане експертним органом Міністерства ВМС з питань управління морським простором, боротьби з наркотиками, незаконного й нерегульованого промислу, торгівлі людьми, міграції на морі й безпеки портів — усім тим питанням, які викликають глибоке занепокоєння в регіональних партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні. За наявності відповідних платформ, як-от бойові кораблі прибережної зони і безпілотники ScanEagle, Морська гвардія може легко забезпечити підтримку спільних міжвідомчих оперативних груп у боротьбі з наркотиками, звільнивши сили чинного і традиційного резервного компонентів для ведення високотехнологічних бойових дій. Крім того, розгортання підрозділів Морської гвардії в Південно-Китайському морі могло би посилити Сьомий флот, забезпечивши постійну присутність на низькому рівні, а також виступити ефективною протидією Морській міліції Народних збройних сил, оскільки вона має такий самий непрозорий правовий статус. Нарешті, у разі конфлікту з Китаєм Морська гвардія опиниться на передньому краї захисту американської території в районі Другого острівного ланцюга.

Як виявилося, платформи і завдання, які найбільше підходять для виконання Морською гвардією функцій, закріплених за державою в Розділі 32, якраз і є тими, які ВМС прагнуть виключити зі свого активного компонента. Багато експедиційних підрозділів і завдань ВМС можуть бути повністю передані Морській гвардії, наприклад, малі катери прибережного/річкового плавання, тактичні безпілотні літальні апарати та експедиційна розвідка. ВМС також повинні розглянути можливість передавання до складу Морської гвардії обмеженої кількості літоральних бойових кораблів і експедиційних плавучих баз для забезпечення оборони країни, підтримки цивільної влади, а також як навчальних кораблів надводних бойових сил. Морська гвардія може стати місцем базування суден морської підтримки, які відіграють ключову роль у концепції літоральних операцій ВМС/Морського корпусу в умовах суперництва/експедиційних операцій на передових базах, але не вписуються в наявну структуру військово-морських сил. Отже, Морська гвардія, яка експлуатує ці кораблі в Каліфорнії, Гаваях, Луїзіані та Північній Кароліні, посприяє інтеграції середньо- і глибоководних завдань.

Володіючи конкурентними платформами та експертними знаннями, Морська гвардія незабаром стане найкращим партнером зі співробітництва в галузі безпеки на морі для невеликих країн в Індо-Тихоокеанському регіоні в межах програми "Державне партнерство". Завдяки виділеному фінансуванню і переглянутим повноваженням Морська гвардія знайде відгук у військово-морських сил і сил безпеки в морі. Вона дасть змогу ВМС і Корпусу морської піхоти побудувати стратегічний доступ і довіру через довгострокові стосунки між підрозділами й людьми, щоб день у день ставати кращими та створити умови для швидкої адаптації в кризовій ситуації, як це було у випадку відносин Національної гвардії Каліфорнії зі Збройними Силами України.

ВМС також мають розглянути можливість передавання до складу Морської гвардії обмеженої кількості літоральних бойових кораблів та експедиційних плавучих баз для забезпечення оборони країни, підтримки цивільної влади, а також як навчальних кораблів надводних бойових сил

Після створення Морської гвардії в її розпорядженні може опинитися будь-яка кількість завдань і можливостей, включно з охороною портів, рятувальними роботами, плавучими сухими доками, ремонтом бойових ушкоджень в експедиційних умовах, кіберзахистом морської інфраструктури, а також загонами з підтримки зафрахтованих суден матеріально-технічного постачання, що здійснюють морські перевезення. Крім того, децентралізація процесу мобілізації на користь морських гвардійців дасть змогу позбутися традиційного "вузького місця" під час мобілізації резервістів в Експедиційному центрі бойових резервів. Існування Морської гвардії забезпечить планувальникам структури сил Міністерства ВМС таку необхідну гнучкість у визначенні того, як доставити потрібні сили і засоби в потрібне місце в потрібний час і за розумну ціну.

Наступні кроки

Реформування неефективної військово-морської міліції відповідно до Розділу 10 на Морську гвардію відповідно до Розділу 32, імовірно, є найшвидшим та найбільш економічно ефективним способом значного збільшення стратегічної глибини та загальної структури сил ВМС у коротко- та середньостроковій перспективі. Начальник Бюро національної гвардії стверджує, що за 1% від загального бюджету Міністерства оборони в 6 млрд дол. на співробітництво в галузі безпеки, Гвардія наразі забезпечить 20–30% участі та діяльності в Європейському та Індо-Тихоокеанському командуваннях і майже 50% в Африканському та Південному командуваннях. Таку віддачу від інвестицій неможливо перевершити. Крім того, створення Морської гвардії є політично доцільним. Конгрес з набагато більшою ймовірністю виділить значні нові кошти на морську техніку та обладнання, якщо він буде впевнений, що більша частина витрачених грошей і створених робочих місць припаде на рідні округи конгресменів.

Додатковою перевагою створення Морської гвардії стане допомога у розв'язанні завдань з утримання особового складу ВМС і вирішення проблеми нестачі рекрутів.

По-перше, створення Морської гвардії дасть змогу ВМС забирати матросів і офіцерів, які в іншому разі звільнилися би із ВМС, і в такий спосіб зберігати безцінну підготовку і досвід у штаті або підрозділі за своїм вибором. Наразі багато резервістів ВМС через їхню спеціальність направляють у частини, розташовані далеко від місця їхньої служби. У результаті вони змушені їздити на навчання, часто за свій рахунок. Деякі військовослужбовці, які звільняються з дійсної служби, вважають за краще не вступати в резерв через ці обтяжливі адміністративні вимоги.

По-друге, рекрутський резерв значно більший за кількість тих, хто готовий служити неповний робочий день і водночас використовувати свій цивільний досвід. Торговий флот США підтримується законом Джонса, але в країні, як і раніше, існує потужна прибережно-річкова морська індустрія, що охоплює допоміжні судна, буксири, рибальство і аматорське судноплавство. Патріотичний заклик до цих морських спільнот, а також оплата і пільги, пов'язані зі службою в Морській гвардії, змусять значну кількість моряків підписати контракт, підтримуючи свою державу в мирний час і виконуючи критично важливі місії, а також надаючи професійні кадри в умовах кризи або конфлікту.

Поза сумнівом, ВМС і морська піхота зазнаватимуть значних труднощів у процесі навчання управління силами, до складу яких входить Морська гвардія. Чинний ВМФ і так значною мірою не знайомий з тонкощами управління резервними кадрами та підрозділами, а інтеграція Морської гвардії буде ще складнішим завданням. Однак армія і ВПС мають багаторічний досвід інтеграції сил активної гвардії та резерву. Бюро Національної гвардії, безсумнівно, допоможе ВМС навчитися керувати всіма силами, що включають підрозділи та особовий склад Морської гвардії.

Чинний ВМФ і так значною мірою не обізнаний із тонкощами управління резервними кадрами та підрозділами, а інтеграція Морської гвардії буде ще складнішим завданням Фото: U.S. Navy Photo

Створення Морської гвардії потребуватиме тісної співпраці між урядами штатів і федеральними органами влади. Першим кроком мають стати консультації між губернаторами штатів, Міністерством оборони, Радою з резервної політики, Міністерством військово-морського флоту (ВМС і Корпус морської піхоти), Міністерством національної безпеки (Берегова охорона), Міністерством транспорту (Торговельний флот) і Бюро національної гвардії для вироблення спільного бачення морської гвардії. Після розроблення "дорожньої карти" з урахуванням думки зацікавлених сторін Міністерство оборони має подати до Конгресу законодавчу пропозицію щодо переведення всіх 31 санкціонованих морських міліцій під дію Розділу 32 з фінансуванням на рівні штатних підрозділів Національної гвардії армії та ВПС. Далі, після призначення командувача, шість морських ополчень у дії та відповідні підрозділи Експедиційного бойового командування ВМС і Резервного компонента можуть бути передані до складу Морської гвардії під нагляд Бюро Національної гвардії. Нарешті, зацікавлені сторони мають розробити план із залучення решти 25 штатів, у яких діють морські гвардійці, і заохотити створення підрозділів в інших штатах. Для покриття значних стартових витрат Конгрес повинен перерозподілити пропорційні кошти, що виділяються на підтримку підрозділів, переведених зі складу активного компонента і резерву ВМС до складу Морської гвардії, з Розділу 10 до Розділу 32 і збільшити загальне фінансування Морської гвардії.

Крім розв'язання проблем, пов'язаних зі структурою і чисельністю особового складу ВМС, створення Морської гвардії здатне запустити цикл, що сприятиме розвитку пріоритетних стратегічних партнерських відносин Міністерства ВМС із союзниками і партнерами, Конгресом і американським народом. Підрозділи Морської гвардії стимулюватимуть уряди штатів до зміцнення відносин з місцевими морськими компаніями. Це може стимулювати інвестиції у відродження морської інфраструктури в межах державно-приватного партнерства на рівні штатів і федерації, що принесе значну користь чинному ВМФ. Дослідження, проведене Морською адміністрацією 2021 року, показало, що 42 штати отримують пряму економічну вигоду від приватної суднобудівної та судноремонтної промисловості. Крім того, створення Морської гвардії дасть змогу залучити цивільних моряків, які зміцнять інтерес країни до морських служб. Поки ВМФ тримається на неспокійних водах у конкурентній боротьбі з Китаєм, настав час залучити цивільних моряків і заповнити ланку, якої бракує в структурі морських сил США.

Про авторів

Джошуа П. Тейлор — капітан, який працює в Індо-Тихоокеанському регіоні, нині є викладачем військового факультету Азійсько-Тихоокеанського центру досліджень безпеки імені Деніела К. Іноуї.

Скотт Гамфрі — полковник управління повітряними боями, нині обіймає посаду начальника відділу міжнародних зв'язків Бюро національної гвардії.

Висловлені думки належать виключно авторам і не відображають точку зору Азійсько-Тихоокеанського центру досліджень у галузі безпеки імені Деніела К. Іноуї, Бюро національної гвардії, Міністерства військово-морського флоту, Міністерства оборони або уряду США.