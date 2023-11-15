У РФ похвалилися новітнім комплексом зв'язку для "перспективного винищувача" Су-75

Український експерт Валерій Романенко наголосив, що всі розмови про виробництво Су-75 — не більше, ніж чергова афера Кремля і своєрідний метод з викачування грошей.

Компанія "Роселектроніка" на міжнародній виставці Dubai Airshow 2023 представила експортний варіант комплексу засобів зв'язку для багатоцільових винищувачів п'ятого покоління. 14 листопада у пресцентрі організації повідомили, що це обладнання покликане підвищити "надійність, розвідзахищеність і завадостійкість каналів зв'язку".

Комплекс розроблений інженерами НВП "Політ" нібито на основі сучасних технологій, і має забезпечувати льотчику обізнаність у режимі реального часу під час вирішення найскладніших завдань у бойових умовах.

За словами гендиректора "Полет" Олексія Комякова, наразі ці комплекси вже широко застосовують для обміну даними між літаком і пунктом управління наземного, морського і повітряного базування.

"Наше радіозв'язкове обладнання активно застосовується у складі новітніх літальних апаратів, зокрема включено до складу бортового радіоелектронного обладнання перспективних літаків, таких як Checkmate", — розповів Комяков.

Нагадаємо, російська держкорпорація "Ростех" анонсувала підготовку до початку виробництва перших зразків винищувачів Су-75 The Checkmate. За словами віцепрем'єра РФ Дениса Мантурова, цими машинами зацікавилися за кордоном, тому в проєкт внесли деякі зміни.

Тим часом український військовий експерт Валерій Романенко 15 листопада заявив, що цей проєкт — чергова афера Кремля і своєрідний підхід до викачування грошей. За його словами, ні двигуна, на самого літака Су-75 не існує.

При цьому Романенко зазначив, що з урахуванням жорстких економічних санкцій проти РФ невідомо, коли російський літак "п'ятого покоління" піде в серію. Ба більше, загалом авіаційна промисловість у РФ дає збій, оскільки цього року російський оборонпром випустив на 30% менше навіть тих машин, які давно серійно виготовляються.