"Нелюдська війна": Штайнмаєр закликав збільшити військову допомогу Києву

За словами президента ФРН, Путін вдається до жорстоких методів ведення війни, що нагадують найгірші часи: примусове переселення, перевиховання і викрадення дітей.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив, що Німеччина продовжуватиме надавати військову підтримку Києву. Про це він заявив, виступаючи на шостій Німецько-Українській конференції муніципальних партнерств у Лейпцигу, передає "Укрінформ".

"Те, що ми бачимо в Україні, є не що інше, як терор. Але опір в Україні не припиняється. Люди там знають: у неволі не буває миру. Тому Україна не припинить боротьбу. А ми не перестанемо надавати їй підтримку — гуманітарну, фінансову та військову", — зазначив Штайнмаєр.

У висловлюванні наголошується, що російський президент Путін використовує жорсткі методи ведення війни, які нагадують темні періоди історії, такі як примусове переселення, перевиховання та викрадення дітей.

Він зазначив, що російський лідер використовує всі перераховані вище засоби для досягнення своїх цілей: повного знищення української історії, культури, ідентичності, мови, а також самої держави Україна як суверенного демократичного утворення. Він наголосив, що на це можна відповісти тільки в один спосіб: Німеччина твердо стоятиме на боці України, готова надавати підтримку, скільки б це не знадобилося.

"Розрахунок Путіна на те, що світ забуде про Україну. Але я зараз чітко заявляю: ми не повинні і не будемо надавати Путіну таку послугу. Ми не звикнемо до протиправної і нелюдської загарбницької війни Росії", — зауважив президент.

Зв'язки між двома країнами, каже політик, стали ще тіснішими після нападу Росії: не тільки між урядами, не тільки між Києвом і Берліном, а також між великими і маленькими населеними пунктами.

"Ці відносини аж ніяк не абстрактні, вони формують повсякденне життя, вони об'єднують людей обох країн", — резюмував Штайнмаєр.

Нагадаємо, що 14 листопада Німеччина оновила список переданої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву ще 10 танків Leopard 1A5, всюдихід, транспорт та іншу техніку.