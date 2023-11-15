Мобілізація в Україні: 10 найпоширеніших міфів про призов, в які вірять ухилянти

В Україні з’явилося немало міфів навколо мобілізації, які стосуються повноважень ТЦК, заповнення повістки та сповіщення громадян на блокпостах. Речник Полтавського військкомату Роман Істомін розбив найрозповсюдженіші з них.

В Україні триває загальна мобілізація населення, і навколо неї породилося немало міфів. Десяток найпопулярніших з них розбив речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) майор Роман Істомін у коментарі "Телеграф".

Міф №1: повістку мають вручати у присутності свідків

Військовий пояснив, що законом визначені органи та організації, які можуть вручати повістки за розпорядженням ТЦК. Також встановлено, що військовозобов’язаний має залишити свій підпис на відривній частині бланка. Однак про те, що процес потрібно фіксувати на відео або мають контролювати свідки, в документах не йдеться.

"Я дуже хотів би побачити посилання бодай на якусь норму закону чи постанову Кабінету міністрів України про свідків під час вручення повісток", — сказав Істомін.

Міф №2: ТЦК — це приватна структура, яка не може мобілізовувати

Це твердження представник військкомату назвав "найбільшою нісенітницею". Він наголосив, що положення про ТЦК затверджено у постанові Кабміну, яка передбачена законом "Про військовий обов’язок і військову службу". Тобто у законодавстві закріплено, що такі центри є складовою частиною ЗСУ.

"Інакше як російською інформаційно-психологічною операцією я цю тезу не розглядаю", — наголосив речник.

Міф №3: ТЦК можуть призивати громадян тільки до свого ж складу

Військовий розповів, що повноваження та зобов’язання військкоматів закріплені у вже згаданому положенні. Зокрема, там визначено, що ТЦК оповіщають та призивають громадян на військову службу під час мобілізації.

Міф №4: виписана "на коліні повістка" — не дійсна

Представник ТЦК наголосив, що місця для виписування та вручення повісток законом не визначені. Їх можуть вручати як за місцем проживання, так і на місці роботи або на блокпості.

Повістка вважається дійсною, якщо вона містить:

прізвище, ім’я, по батькові військовозобов’язаного;

дату, час і адресу, куди йому треба прибути;

підпис начальника ТЦК, скріплений печаткою.

"І якщо вона заповнена правильно, то оскаржувати її нема сенсу", — додав Істомін.

Міф №5: якщо повістка була частково заповнена, від неї можна відмовитись

Речник пояснив, що законом закріплений зразок повістки, але ніде не вказано, чи можуть її заповнювати від руки на місці або ж бланк має бути надрукований заздалегідь.

Для пришвидшення процедури ТЦК можуть завчасно вписати у повістку дані про військкомат та його начальника, а також номер і дату розпорядження.

"Уявіть ситуацію. На блокпості зупиняють машину, перевіряють документи та з’ясовується, що громадянин мешкає в Полтавській області, але на військовий облік за новим місцем проживання не став, тобто в ТЦК та СП нема про нього жодної інформації. Звісно, завчасно виписати йому повістку не було змоги, і її йому виписують на місці зупинки, щоб він прибув до ТЦК та СП і став на військовий облік. При цьому всі дані до неї вносять від руки в присутності громадянина. І вся черга машин чекає завершення цього процесу. А потім ще треба викликати начальника ТЦК, який приїде і поставить свій підпис і печатку? Так це уявляється?", — сказав Істомін.

Міф №6: від повістки можна відмовитись, якщо дані в неї вносились не у присутності отримувача

Таке твердження представник ТЦК назвав абсурдним, адже існує адресне сповіщення військовозобов’язаних.

"Тобто у ТЦК та СП є інформація про людину, яка перебуває на обліку, зокрема — адреса. Вся інформація у повістку вписується у приміщенні ТЦК та СП, а далі його представник їде за вказаною адресою і сповіщає громадянина письмово, що йому потрібно з’явитися до ТЦК та СП для уточнення своїх військово-облікових даних", — пояснив він.

Міф №7: працівники військкоматів не можуть перевіряти документи у цивільних

Перелік осіб, які можуть перевіряти документи під час патрулювання, визначений наказом коменданта. Такими повноваженнями наділені співробітники СБУ, поліції та ЗСУ. ТЦК є структурним підрозділом Збройних сил, тож теж можуть проводити перевірки.

Міф №8: якщо повістку вручають на блокпості, це треба знімати

Речник ТЦК наголосив, що відеофіксація військових на блокпості — "категорично заборонена". Тобто, якщо зупинили машину та після перевірки вручили повістку, знімати не можна.

"Можна хіба що попросити показати документи, але ввічливо, без грубощів, щоб не спровокувати грубощі у відповідь", — додав Істомін.

Міф №9: за ігнорування повісток не карають

Представник військкомату пояснив, що ігнорування сповіщення — це адміністративне правопорушення, за яке накладають штраф. Якщо повістка була проігнорована вдруге, проти військовозобов’язаного можуть порушити кримінальну справу. У такому разі він ризикує заплатити від 3,4 до 8,5 тисяч гривень державі або отримати рік виправних робіт.

Якщо ж українець ігнорує мобілізаційне розпорядження, яке також називають "бойовою повісткою", йому загрожує жорсткіше покарання. Йдеться про ув’язнення на строк від трьох до п’яти років.

Міф №10: ухилянти відбуваються умовним покаранням

Істомін підтвердив, що переважно судді виносять такі вироки, адже підсудні розкаюються. Проте військовий згадав, що у Львові ухилянта ув’язнили на три роки за ігнорування "бойової повістки".

"І дуже важливо розуміти, що кримінальне покарання у вигляді умовного строку (як і штрафу) не звільняє громадян від подальшого виконання свого військового обов’язку. Тобто, вони й надалі підлягають мобілізації. Але відтепер за ухилення від неї громадянин одразу вирушить за ґрати", — зауважив він.

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