Бронемашини та штаб ЗС РФ: партизани виявили базу окупантів на Донеччині (відео, фото)

На російській військовій базі партизани знайшли склад із пальним, як мінімум, 10 бойових броньованих машин, 4 реактивні системи залпового вогню, командний пункт та штаб.

Агенти українського підпілля виявили військову техніку окупантів на базі Збройних сил Російської Федерації в місті Мангуш Донецької області. Про це повідомили партизани руху "Атеш" в Telegram.

За їхньою інформацією, на російській військовій базі знаходиться склад із пальним, як мінімум, 10 бойових броньованих машин, 4 реактивні системи залпового вогню, командний пункт та штаб.

"Атеш" продовжує вербувати російських військовослужбовців у свій партизанський рух. Велика кількість солдатів Росії незадоволені злочинною війною в Україні і готові нам допомогти", — додають у повідомленні.

База ЗС РФ в Донецькій області: деталі

Нагадаємо, раніше в партизанському русі "Атеш" повідомили про виявлену базу окупантів в селі Урзуф, що на кордоні Донецької та Запорізької областей.

Підпілля наголосило, що до окупації села там була розташована частина Збройних сил України, проте вже після — базу зайняли російські війська. Зокрема, до неї прибувають мобілізовані росіяни, яких потім відправляють на фронт.

Нагадаємо, 14 листопада стало відомо про те, що в тимчасово окупованому Криму українське підпілля виявило склад паливно-мастильних матеріалів, який має велике значення для Збройних сил Російської Федерації. На території складу та селища Октябрське партизани зафіксували високу активність військової техніки окупантів.

9 листопада в партизанському русі "Атеш" повідомили про чергову розвідку 126-ї окремої бригади берегової оборони Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму. Партизанам вдалося дізнатися кількість, стан та номенклатуру військової техніки ворога.