В районі Бахмута підрозділ ударних БПЛА Lumiere перетворив БМ РФ на "бляшанку" (відео)

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади пообіцяли й надалі знищувати техніку російських окупантів.

Підрозділ ударних БПЛА Lumiere ліквідував бойову машину російських військ. У Telegram-каналі українські захисники опублікували подробиці.

Бійці 2-го механізованого батальйону 3-тя окремої штурмової бригади, до якого входить даний підрозділ, застосували ударні дрони. Згодом відбувся удар по техніці ворога. Знищення відбулося у районі Бахмута.

"Третя штурмова продовжує полювання східним фронтом на ворожу техніку та окупантів!" – йдеться у дописі.

Бої в районі Бахмута – дані від Генштабу ЗСУ

На Бахмутському напрямку, за інформацію Генерального штабу ЗСУ від 15 листопада, українські захисники відбили 12 атак російських окупантів. Це відбулося біля Кліщіївки, Богданівки, Іванівського та Андріївки Донецької області. Також Сили оборони України й надалі штурмові дії південніше саме Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Також на Лиманському напрямку ворог вів марні штурмові дії. Це відбувалося в районах Надії та Серебрянського лісництва Луганської області.

Не полишають російську війська спроб й оточити Авдіївку. Українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Нагадаємо, 14 листопада пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін в ефірі телемарафону розповів, що російські окупанти не полишають спроб повернути контроль над залізною дорогою поблизу Кліщіївки, оскільки успіх дасть їм можливість покращити свої позиції. Ворог переважно все ж застосовує піхоту. Саме кількістю росіяни намагаються досягти результату постійними атаками, але цього не відбувається.