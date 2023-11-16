ЄС хоче вдарити по виробництву зброї в РФ, Кремль розраховує на імпортозаміщення, — ISW

За словами аналітиків, якщо ЄС дійсно введе заборону на експорт точних верстаків у 12-му пакеті санкцій, то по російській оборонно-промисловій базі буде завдано серйозного удару.

Європейський Союз, схоже, готовий заборонити експорт до РФ точних верстатів і ключових компонентів для виробництва зброї. Кремль же готується до санкцій і сподівається на імпортозаміщення. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 15 листопада йдеться про те, що якщо ЄС дійсно введе заборону на експорт верстатів у 12-му пакеті санкцій, то по російській оборонно-промисловій базі буде завдано серйозного удару. Також може бути заборонено продаж Росії зварювальних апаратів, літієвих батарей, термостатів, двигунів для дронів та інших запчастин.

Також аналітики зазначили, що РФ готується до нових санкцій. Ще в травні 2023 року російський уряд затвердив "Концепцію технологічного розвитку до 2030 року", яка заохочує вітчизняне виробництво високотехнологічної продукції. Мета полягає в тому, щоб вітчизняні підприємства виробляли щонайменше 75% високотехнологічної продукції Росії

Експерти зазначили, що глава "РТ-Капітал", дочірньої компанії державного конгломерату "Ростех", Семен Якубов повідомив 26 жовтня, що західні санкції і війна в Україні різко збільшили військовий і цивільний попит Росії на верстати вітчизняного виробництва.

Раніше повідомлялося, що нові санкції ЄС проти Росії торкнуться понад 120 осіб і компаній. Так, у ЄС заявили, що в новому пакеті санкцій обмеження стосуватимуться військового, оборонного та IT-сектора. Також запропоновано нові обмеження на імпорт і експорт.