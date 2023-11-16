Спочатку були вибухи: в Волгоградскій області в РФ спалахнула військова частина (відео)

Місцеві телеграм-канали пишуть, що горів військовий склад і вибухав боєкомплект. Місцева влада заявила, що постраждалих та пошкоджень цивільних об'єктів немає.

У Росії в ніч проти 16 листопада спалахнула військова частина у Волгоградській області. Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів перед пожежею. Про це повідомляє російське видання Baza.

"На території військової частини у Волгоградській області сталася пожежа. За попередніми даними, пожежа на об'єкті Міноборони, розташованому за два кілометри від селища Котлубань, почалася приблизно о першій годині ночі", — йдеться в повідомленні.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров прокоментував ситуацію у регіоні.

"Пожежа була оперативно локалізована та загашена силами протипожежної служби регіону, МНС та Міноборони. Постраждалих та пошкоджень цивільних об'єктів немає. Обставини займання з'ясовуються", — прокоментував Андрій Бочаров.

Тим часом місцеві пабліки пишуть про масштабний вибух на території частини.

"Вибух у районі Котлубані у Волгоградській області (майже 40 км від Волгограда, Городищенський район). Стався сьогодні вночі. На місці було помічено багато машин спецслужб", — йдеться в повідомленні.

Телеграм-канал "Волгоград" інформує, що пожежа сталася на військовому складі.

"Сьогодні вночі горів військовий склад під Котлубанню, селище у Волгоградській області за 40 км від Волгограда. Джерело в екстрених службах підтвердило факт НП, заявивши, що наразі вона кваліфікується як пожежа", — пишуть у пабліку.

Тим часом в Міноборони РФ заявили про атаку українських безпілотників на об'єкти на території Російської Федерації.

"Черговими засобами ППО два українські безпілотні літальні апарати знищено над територією Брянської області і ще три БпЛА перехоплено над акваторією Чорного моря біля узбережжя Республіки Крим", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що невідомий БпЛА атакував пороховий завод в РФ. Очевидці повідомляли про звуки вибухів перед займанням.

Раніше повідомлялося, що на Тамбовському пороховому заводі, найбільшому в Росії виробнику пороху боєприпасів, спалахнула пожежа.