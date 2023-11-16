"Спостерігаємо цікаву тенденцію": військовий експерт розповів, чому у росіян поменшало РСЗВ

Листопад може стати рекордним у знищенні російських реактивних систем залпового вогню. ЗС РФ стягують РСЗВ ближче до лінії фронту, намагаючись конкурувати з українською артилерією.

У російських окупантів останнім часом істотно зменшилася кількість РСЗВ, і процес їхнього знищення буде тривати. Про це повідомив військово-політичний оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Цікава тенденція. За першу половину листопада російські окупаційні війська втратили 46 РСЗВ. Це навіть більше, ніж втрати їхнього РСЗВ за ряд місяців у 2022-2023. Можливо, у листопаді можна буде говорити про новий рекорд знищення російських РСЗВ", — прокоментував він втрати окупантів.

Військовий експерт зазначив, що російські загарбники намагаються стягнути реактивні системи залпового вогню ближче до лінії фронту, щоб конкурувати з українською артилерією, але їм це не дуже вдається.

"Російське командування знову почало РСЗВ підтягувати ближче до лінії бойового зіткнення, щоби створювати конкуренцію української артилерії у питаннях контрбатарейної боротьби та для поразки тилів. У результаті, вона опиняється у максимально сприятливій зоні поразки. Що тут скажеш. Виходу вони іншого не знайдуть, а тому "Гради", "Смерчі" та "Урагани" стабільно і системно горітимуть і надалі. За чим ми й спостерігаємо", — прокоментував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що на Таврійському напрямку Сили оборони знищили 1 ворожу РСЗВ та три артилерійські системи. Також було "відмінусовано" 4 танки.

На Херсонщині дрон Нацгвардії знищив РСЗВ "Град" ЗС РФ. Російська установка встигла відстрілятися по українських позиціях, а після цього отримала "покарання" від FPV-дрона Сил оборони України.